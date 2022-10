Αντιγόνη Ανδρεάκη: Πολλές γυναίκες δεν παραδέχονται τον καρκίνο για να μην ανησυχήσουν τους δικούς τους (βίντεο)

Υγεία - Περιβάλλον

Τη δική της μάχη με τον καρκίνο δίνει η παρουσιάστρια και δημοσιογράφος Αντιγόνη Ανδρεάκη. Η ίδια μίλησε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" για αυτή τη δοκιμασία, δίνοντας με την αισιοδοξία της κουράγιο σε όλους.

"Έχω δεχτεί πάρα πολλά μηνύματα και πάρα πολλή αγάπη και ενθάρρυνση από τον κόσμο" είπε χαρακτηριστικά ενώ αναφέρθηκε και στο τρόπο που συνήθως αντιμετωπίζεται αυτή η ασθένεια από πολλούς "χαίρομαι που δίνω βοήθεια με τη στάση μου σε γυνάικες που δεν παραδέχονται από τι νοσούν για να μη χαλάσουν τις σταθερές τους και για να μην ανησυχήσουν την οικογένειά τους"..

Η ίδια για την απώλεια των μαλιών της και την απόφαση της να μη βάλει περούκα ανέφερε πως "είμαστε ασθενείς που για ένα διάστημα της ζωής μας χάνουμε τα μαλλιά μας για να σώσουμε τη ζωή μας" ενώ σχετικά με την αντίδραση της κόρης της είπε "όταν πήρα και το οκ από την κόρη μου ξύρισα τα μαλλιά μου".

Μιλά καθημερινά με εκατοντάδες ανθρώπους που της στέλνουν για να αντλήσουν δύναμη, καθώς πολλοί είναι αυτόι που δεν λαμβάνουν την ψυχολογική υποστήριξη που χρειάζεται.

