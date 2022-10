Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Εκρήξεις σε Χάρκοβο και Ζαπορίζια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πύραυλοι έπληξαν βιομηχανική μονάδα στο Χάρκοβο. Πληροφορίες και για εκρήξεις στην Ζαπορίζια.



Σειρά εκρήξεων συγκλόνισε σήμερα τις ουκρανικές πόλεις Χάρκοβο και Ζαπορίζια, σύμφωνα με τις αρχές, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εντείνει τα πυραυλικά τους πλήγματα στην Ουκρανία τις τελευταίες εβδομάδες, βάζοντας στόχο εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας.

Πύραυλοι έπληξαν βιομηχανική μονάδα στο Χάρκοβο σήμερα, δήλωσε ο δήμαρχός του Ιχόρ Τερέκοφ, προσθέτοντας ότι τα σωστικά συνεργεία δεν έχουν ακόμη διευκρινίσει αν υπάρχουν απώλειες ούτε έχουν αποτιμήσει τις ζημιές που προκλήθηκαν.

Ωστόσο ο περιφερειακός κυβερνήτης του Χαρκόβου Όλεχ Σινεγκούμποφ δήλωσε ότι 5 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Οι πληροφορίες για τις εκρήξεις στην Ζαπορίζια προήλθαν από τον περιφερειακό κυβερνήτη Ολεξάντρ Στάρουκ. Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες γι'αυτές.

Τέσσερις νεκροί από βομβαρδισμό στην υπό ρωσικό έλεγχο Χερσώνα

Την ίδια ώρα, οι φιλορωσικές αρχές της περιφέρειας της Χερσώνας στη νότια Ουκρανία κατηγόρησαν σήμερα τις δυνάμεις του Κιέβου ότι σκότωσαν τέσσερις ανθρώπους βομβαρδίζοντας την γέφυρα Αντονόφσκι στον ποταμό Δνείπερο, η οποία χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση κόσμου από την περιοχή.

"Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν", αναφέρει σε ανάρτησή του στο Telegram ο Κίριλ Στρεμούσοφ, ο αναπληρωτής επικεφαλής της ρωσικής κατοχικής διοίκησης της Χερσώνας. "Η πόλη της Χερσώνας, σαν φρούριο, προετοιμάζει την άμυνά της", προσθέτει στην ανάρτησή του.

Οι φιλορωσικές δυνάμεις κάλεσαν τους πολίτες να μεταφερθούν στην αριστερή όχθη του Δνείπερου καθώς οι ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποιούν αντεπίθεση.

Το Κίεβο χαρακτήρισε "εκτοπισμό" αυτό το είδος μετακίνησης πληθυσμού, μετά την ανακοίνωση αυτήν την εβδομάδα από τις φιλορωσικές αρχές της Χερσώνας ότι προγραμματίζουν να απομακρύνουν περίπου 50.000-60.000 ανθρώπους τις επόμενες έξι ημέρες εν μέσω κλιμακούμενων πιέσεων από την ουκρανική αντεπίθεση. Η ρωσική κατοχική διοίκηση της Χερσώνας είχε ανακοινώσει νωρίτερα σήμερα ότι το Κίεβο έριξε "12 (ρουκέτες μεγάλου βεληνεκούς) HIMARS σε σημείο διέλευσης αμάχων κοντά στη γέφυρα Αντονόφσκι" και ότι η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 11.

Η ρωσική τηλεόραση μετέδωσε εικόνες από ένα κατεστραμμένο αυτοκίνητο και κυκλοφορική συμφόρηση από οχήματα που περίμεναν να διασχίσουν τον ποταμό.

Ειδήσεις σήμερα:

Παναγιώτης - Ραφαήλ: τα πρώτα του βήματα και ο “χαμός” που θα κάνει! (βίντεο)

Φθιώτιδα: Εκτροχιασμός τρένου στην Τιθορέα

Ολυμπιακή: Η τραγωδία με την συντριβή αεροπλάνου στην θάλασσα (εικόνες)