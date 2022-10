Κοινωνία

Ακρωτήριο Μαλέας: διάσωση δεκάδων μεταναστών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το σκάφος, ζήτησε βοήθεια, στη θαλάσσια περιοχή 3 ναυτικά μίλια νότια του Ακρωτηρίου Μαλέα.

Με ασφάλεια ρυμουλκήθηκε στο λιμάνι της Νεάπολης Βοιών, το ιστιοφόρο σκάφος που μετέφερε 75 μετανάστες ( 69 άνδρες και 06 γυναίκες) που είχε βρεθεί το βράδυ της Πέμπτης, σε δυσχερή στη θαλάσσια περιοχή 3 ναυτικά μίλια νότια του Ακρωτηρίου Μαλέα στη Λακωνία.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα κάποιος από τους μετανάστες ειδοποίησε μέσω του ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης 112, ότι το σκάφος βρίσκεται σε κίνδυνο.

Στη θαλάσσια περιοχή έπνεαν άνεμοι βορειοανατολικοί έντασης 7 μποφόρ.

'Αμεσα στο σημείο μετέβησαν δύο περιπολικά σκάφη του λιμενικού, ενώ δεσμεύτηκαν τρία παραπλέοντα πλοία, για τυχόν παροχή συνδρομής.

Το ιστιοφόρο ρυμουλκήθηκε από ρυμουλκό με ασφάλεια στο λιμάνι της Νεάπολης, συνοδευόμενο από περιπολικό σκάφος του λιμενικού.

Ειδήσεις σήμερα:

Φθιώτιδα: Εκτροχιασμός τρένου στην Τιθορέα

Τροχαίο - Ρέθυμνο: Ακρωτηριάστηκε 20χρονος οδηγός μηχανής

Ολυμπιακή: Η τραγωδία με την συντριβή αεροπλάνου στην θάλασσα (εικόνες)