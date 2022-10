Παράξενα

Αιδηψός: Αθώος ο άνδρας που κλώτσησε γάτα σε ταβέρνα

Αντιδράσεις σχετικά με την απόφαση του δικαστηρίου, για την αθώωση του άνδρα που κλώτσησε γατάκι σε ταβέρνα.

Αθώος με απόφαση του τριμελούς δικαστηρίου Χαλκίδας κρίθηκε την Τετάρτη ο νεαρός που είχε τον περασμένο Μάιο κλωτσήσει γάτα σε ταβέρνα στην Αιδηψό.

Ο 30χρονος, είχε δελεάσει με ένα ψάρι το γατάκι και όταν αυτό πήγε δίπλα του το κλώτσησε με το βίντεο που έδειχνε το περιστατικό και την παρέα του να γελά, να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Οι δικαστές, έκριναν, ότι καθώς το γατάκι δεν είχε κανέναν τραυματισμό και έπειτα από τη μεταμέλεια του άνδρα, αυτός κρίθηκε αθώος.

Η Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ένωση Β. Εύβοιας Happy Paws σε ανάρτησή της σχετικά με την αθώωση του 30χρονου σχολιάζει, ότι «συμπεραίνουμε ότι εφόσον η άτυχη γατούλα δεν υπέστη κάποια σωματική βλάβη, με το σκεπτικό των δικαστών, είναι αθώος».

«Αν λοιπόν κάποιος δώσει κλωτσιά στο παιδί μας, σας, από την στιγμή που το παιδάκι δεν πάθει κάποια σωματική βλάβη ο δράστης θα είναι αθώος; Αναρωτιόμαστε……», επισημαίνει η Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ένωση στην ίδια ανάρτηση.

