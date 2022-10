Κόσμος

Τσαβούσογλου: Δεν έχει σημασία ποιος είναι πίσω από Ελλάδα και Κύπρο, αλλά ποιος απέναντι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το θέμα των βάσεων στην Ελλάδα σχολίασε εκ νέου ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, σε συνέντευξη Τύπου στη Μερσίνα.



Σε συνέντευξη τύπου στην Μερσίνα, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου είπε ότι «υπάρχουν κάποιες βάσεις στην Ελλάδα. Τους ρωτάμε και μας λένε ‘το κάνουμε αυτό εναντίον της Ρωσίας, υπάρχει παρουσία της Ρωσίας στην ανατολική Μεσόγειο’ κ.λπ. Αλλά λέμε και αυτό, το λέμε για την Ελλάδα, το λέμε και για το Ε/κ τομέα: Δεν έχει σημασία ποιον έχουν πίσω τους, αλλά ποιον έχουν απέναντί τους. Αυτό έχει σημασία. Δηλαδή η Τουρκία είναι σημαντική εδώ, δεν έχει σημασία ποιος βρίσκεται πίσω τους».

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε ακόμη για το Κυπριακό ότι οι Ε/Κ δεν θέλουν να μοιραστούν τίποτα με τους Τουρκοκυπρίου, ούτε καν το νερό.

Όπως είπε «τώρα πρώτα ο Αλλάχ 1-2 χώρες της ΕΕ θα ανοίξουν ΄αντιπροσωπείες’» στα κατεχόμενα. «Κάνουμε τεράστιες προσπάθειες για να υπάρξουν αντιπροσωπείες και να αναγνωριστεί το ‘διαβατήριο’», ανέφερε. Για την αναγνώριση κάνουν μεγάλες προσπάθειες, είπε αν και δεν έχουν φτάσει στο σημείο που θέλουν ακόμη.

Ο Τούρκος Υπουργός είπε ακόμη ότι «οι ΗΠΑ τον τελευταίο καιρό έχει χαλάσει την ισορροπία, όσο και αν ο Αμερικανός Πρέσβης λέει ότι δεν παίρνουν θέση. Έχει χαλάσει η ζυγαριά τους με την άρση του εμπάργκο όπλων στην Ε/κ πλευρά».

«Τους δίνετε όπλα εναντίον ποιών; Εναντίον της Τουρκίας τους τα δίνετε. Εμείς τί κάναμε όμως; Εκείνοι έλαβαν μια απόφαση και εμείς κάναμε και κάνουμε ενίσχυση στρατιωτικών δυνάμεων τώρα. Αυτοί λαμβάνουν αποφάσεις, εμείς κάνουμε βήματα», σημείωσε .

Ειδήσεις σήμερα:

Παναγιώτης - Ραφαήλ: τα πρώτα του βήματα και ο “χαμός” που θα κάνει! (βίντεο)

Φθιώτιδα: Εκτροχιασμός τρένου στην Τιθορέα

Τροχαίο - Ρέθυμνο: Ακρωτηριάστηκε 20χρονος οδηγός μηχανής