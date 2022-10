Παράξενα

Αχαΐα: συμπέθεροι “αρπάχτηκαν” σε γάμο για μια... παραγγελιά!

Από μία ασήμαντη αφορμή, το γλέντι του γάμου λίγο έλειψε να μετατραπεί σε "ρινγκ".

Το γλέντι του γάμου στην Αχαΐα, λίγο έλειψε να μετατραπεί σε ταινία γουέστερν, όταν τα δύο σόγια των νεόνυμφων κόντεψαν να πιαστούν στα χέρια!

Πιο συγκεκριμένα, τo απίστευτο περιστατικό συνέβη το περασμένο Σάββατο σε χωριό της Αχαΐας. Αφορμή, στάθηκε μία «παραγγελιά» [πυ είχε δοθεί από τους συγγενείς του γαμπρού, όμως εκείνη την στιγμή χόρευαν οι συγγενείς της νύφης. Ο πεθερός της, μαζί με τα παιδιά του επιχείρησε να ανέβει στην πίστα. Οι συμπέθεροί του συνέχισαν να χορεύουν.

– Εκανα παραγγελιά, αφήστε με να χορέψω για τον γιο μου, είπε ο πατέρας!

– Τώρα χορεύουμε εμείς, απάντησε ο συμπέθερος.

Έτσι, αναψαν τα αίματα και κουβέντα την κουβέντα, μόνο που δεν πιάστηκαν στα χέρια τα δύο σόγια.

Μάλιστα δύο νεαροί λογομάχησαν εντονότερα από τους υπόλοιπους, έπεσαν και κάτι…σπρωξιές και χρειάστηκε η παρέμβαση των ψυχραιμότερων για να τους χωρίσουν.

Ευτυχώς το επεισόδιο έληξε ομαλά, με τον γαμπρό και τη νύφη να έχουν μείνει αποσβολωμένοι, χωρίς ευτυχώς να δημιουργηθούν προστριβές μεταξύ τους!

Πηγή: pelop.gr

