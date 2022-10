Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: η Λιζ Τρας, ο Πλούτωνας και οι προβλέψεις της Παρασκευής (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

Για περίοδο βρώμικου έρωτα και σκοτεινών καταστάσεων και έκανε λόγο η Λίτσα Πατέρα, κατά την έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωϊνό».

Μάλιστα, η αστρολόγος αναφέρθηκε στην παραίτηση της Λιζ Τρας και στα νέα δεδομένα στη Βρετανία "η όψη αυτή του Πλούτωνα και της Αφροδίτης φέρνει εντάσεις".

Η ίδια τόνισε επίσης πως αυτή "η όψη υπήρχε και στις 3/3, όταν συνέβη το έγκλημα στην Ανδραβίδα".





