Πλεύρης: Ο βιαστής παιδιών δεν πρέπει να έχει υπό όρους απόλυση, παραμένει επικίνδυνος

Ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης μίλησε για το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για τα νοσοκομεία, τον θεσμό του προσωπικού γιατρού, τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς αλλά και τους παιδοβιαστές.

Δεν επηρεάζεται η λειτουργία του ΕΣΥ με το νέο νομοσχέδιο, ξεκαθάρισε ο υπουργός Υγείας και δεν θίγεται καθόλου ο δημόσιος χαρακτήρας του ΕΣΥ.

Ο κ. Πλεύρης είπε ακόμα ότι προχωράει ο θεσμός του προσωπικού γιατρού. «Βασικό πλεονέκτημα είναι ότι δεν απευθύνεται σε ασθενείς αλλά στον κάθε πολίτη» είπε και συνέχισε: «Δίνουμε χρήματα στην πρόληψη, δίνουμε κίνητρα για προσέλευση γιατρών».

Ακόμα ξεκαθάρισε ότι στο έκτακτο περιστατικό δεν χρειάζεται ο προσωπικός γιατρός.

Όσο για το τι θα γίνει με τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς, ο υπουργός Υγείας εξέφρασε την προσωπική του άποψη ότι «είναι επικίνδυνοι για το ΕΣΥ οι ανεμβολίαστοι υγειονομικοί» και ξεκαθάρισε ότι δεν έχει παρθεί η απόφαση για την επιστροφή τους στις θέσεις τους.

Ο Θάνος Πλεύρης κλήθηκε να σχολιάσει και την θέση του Μάκη Βορίδη που είπε να εξεταστεί κατά περίπτωση ο χημικός ευνουχισμός στους βιαστές ανηλίκων.

«Υπάρχουν εγκλήματα που δεν θα έπρεπε να έχουν υπό όρους απόλυση κι ένα τέτοιο είναι ο βιασμός παιδιών» είπε ο υπουργός Υγείας εκφράζοντας την προσωπική του θέση. «Δεν πιστεύω ότι ο βιαστής παιδιών θα σωφρονιστεί, το σημαντικό είναι η προστασία της κοινωνίας από αυτούς τους ανθρώπους», για να καταλήξει: «Ο βιαστής παιδιών παραμένει επικίνδυνος για τα παιδιά μας»

