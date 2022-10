Κόσμος

Ερντογάν: οι αιχμές κατά Μενέντεζ και οι απειλές προς τις ΗΠΑ

Ο Τούρκος Πρόεδρος, τόνισε μεταξύ άλλων πως η χώρα του, μπορεί να στραφεί και σε άλλες αγορές εκτός ΗΠΑ, όπως έκανε με τους S-400.

Αιχμές για τη σχέση του Αμερικανού γερουσιαστή Μενέντεζ με την Ελλάδα άφησε ο Ταγίπ Ερντογάν το μεσημέρι της Παρασκευής, κατά την επιστροφή του από το Αζερμπαϊτζάν. Συγκεκριμένα είπε ότι ότι αποτελεί ξεχωριστό θέμα μελέτης η σχέση του Μενέντεζ με την Ελλάδα.

Ο Τούρκος Πρόεδρος υποστηριξε ότι ο Αμερικανός Γερουσιαστής από μόνος του δεν μπορεί να εμποδίσει το νοσοσχέδιο για τα F16, και πως οι απόψεις του είναι προσωπικές.

Μάλιστα ο Ταγίπ Ερνοτγάν προειδοποίησε ότι η Τουρκία έχει και άλλες εναλλακτικές, όπως έγινε και με τους S-400, αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.



Νωρίτερα όμως και ο Τούρκος ΥΠΕΞ προέβη σε δηλώσεις στέλνοντας το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει απέναντί της μια ισχυρή Τουρκία και δεν έχει σημασία αν έχει πίσω της τις ΗΠΑ.

«Δεν έχει σημασία ποιον έχουν πίσω τους, αλλά ποιον έχουν απέναντί ??τους. Αυτό έχει σημασία», είπε συγκεκριμένα ο Τούρκος ΥΠΕΞ. Πρόσθεσε ότι η Τουρκία είναι σημαντική εδώ, και όχι ποιος βρίσκεται πίσω από την Ελλάδα.

Μάλιστα ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, αποκάλυψε ότι δύο χώρες της ΕΕ ετοιμάζονται να ανοίξουν αντιπροσωπείες στην κατεχόμενη Κύπρο. Γίνονται όπως είπε και προσπάθειες για να αναγνωριστεί το λεγόμενο διαβατήριο των κατεχομένων.



Πάντως από την ατζέντα του τουρκικού τύπου δεν λείπε και το μεταναστευτικό. Η Χουριέτ στην ιστοσελίδα της με νέο δημοσίευμα υποστηρίζει τώρα ότι οι τουρκικές αρχές διέσωσαν στα ανοιχτά της Αλικαρνασσού 32 μετανάστες οι οποίοι απωθήθηκαν από τις ελληνικές αρχές.

