Revenge porn - Πάτρα: γυναίκα εκβίαζε 55χρονο με ρόζ βίντεο

Η γυναίκα ζήτησε πολλές χιλιάδες ευρώ προκειμένου να μη δημοσιοποιήσει προσωπικές στιγμές του άνδρα.

Εφιάλτης ήταν για έναν 55χρονο η γνωριμία με κοπέλα μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο άνδρας, αντάλλασε μηνύματα με μία άγνωστη γυναίκα, μέσω facebook και εκείνη στη συνέχεια τον εκβίαζε πως θα δημοσιοποιήσει βίντεο με πολύ προσωπικές στιγμές που της είχε αποστείλει ο 55χρονος.

Πιο συγκεκριμένα, ο 55χρονος είχε δεχθεί στον προσωπικό του λογαριασμό μηνύματα με «ροζ» βίντεο από την κοπέλα, και τον παρότρυνε να κάνει κι εκείνος το ίδιο. Όταν το έκανε λοιπόν, η γυναίκα τον εκβίασε να καταθέσει 85.000 ευρώ σε λογαριασμό που του έστειλε, για να μην δημοσιοποιήσει το βίντεο με τις προσωπικές του στιγμές.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από την Ασφάλεια της Πάτρας, οι αστυνομικοί της οποίας ταυτοποίησαν τη νεαρή γυναίκα ως κάτοχο του τραπεζικού λογαριασμού που έδωσε στο θύμα.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα εκβίασης και παραβίαση προσωπικών δεδομένων, ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Πατρών της άσκησε την σχετική δίωξη και η δίκη της θα γίνει στις αρχές Νοεμβρίου.

