“Ράδιο Αρβύλα”: Με πρωτιά έκλεισε η πρώτη εβδομάδα

H ανταπόκριση και η αγάπη του κόσμου έφεραν την εκπομπή στην κορυφή της τηλεθέασης, στη ζώνη προβολής της.

Απόλυτη κυριαρχία και πρωτιά στην πλειοψηφία των κοινών κατέγραψαν οι «ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ» την πρώτη εβδομάδα της επιστροφής τους.

H ανταπόκριση και η αγάπη του κόσμου έφεραν την εκπομπή στην κορυφή της τηλεθέασης, στη ζώνη προβολής της στο δυναμικό κοινό 18-54, με μέσο όρο 21,7%.

Ο Αντώνης Κανάκης με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση υπερίσχυσαν του ανταγωνισμού κατά 5,8 μονάδες, έχοντας μαζί τους καθημερινά κατά μέσο όρο 1.290.000 τηλεθεατές, στο σύνολο κοινού, για τουλάχιστον 1’.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας 17-20 Οκτωβρίου, η δυναμική της εκπομπής ήταν εντυπωσιακή σε όλα τα ηλικιακά κοινά.

