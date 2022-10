Πολιτική

Υποκλοπές - Τσίπρας: Πολιτική στρουθοκάμηλος ο Μητσοτάκης, κρύβεται πίσω από το απόρρητο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Πρωθυπουργό μιλώντας στην Βουλή για την υπόθεση των υποκλοπών.



Με στρουθοκάμηλο, «που όταν αισθάνεται ότι κινδυνεύει, βάζει το κεφάλι στην άμμο και νομίζει ότι έτσι δεν το βλέπουν οι υπόλοιποι, επειδή δεν τους βλέπει αυτό», παραλλήλισε ο Αλέξης Τσίπρας την πολιτική συμπεριφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη, «που έσπευσε σε συνεργασία με τον πρόεδρο της Βουλής, να βάλει τη συζήτηση σήμερα, την ημέρα της Συνόδου Κορυφής για να κρυφτεί, για να μην είναι στο κοινοβούλιο να δώσει εξηγήσεις».

«Νομίζει ότι έτσι θα γλιτώσει», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. «Ο κ. Μητσοτάκης είναι μια πολιτική στρουθοκάμηλος», είπε, προσθέτοντας πως όταν «υποθέτει ότι τα πράγματα τον ευνοούν οργανώνει φιέστες στις οποίες πρωταγωνιστεί» και «όταν τα πράγματα είναι σκούρα, κρύβεται πίσω από τις διεθνείς εξελίξεις, τα φυσικά φαινόμενα, τους συνεργάτες του».

Τον κατηγόρησε ότι «κρύφτηκε στη φονική φάση της πανδημίας -αλλά τον αποκάλυψε ο ίδιος ο κύριος Τσιόδρας», ότι «κρύβεται πίσω από τον Πούτιν για την ακρίβεια που σαρώνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις -αλλά τον αποκαλύπτουν τα επίσημα στοιχεία της Eurostat» και πως «κρύβεται και τώρα από τη συζήτηση για τις υποκλοπές, σε μια πράξη πρωτοφανούς πολιτικής δειλίας, πίσω από τον ανιψιό του, από τον πρώην διοικητή της ΕΥΠ, πίσω από τα πρόσωπα στα οποία ο ίδιος ανέθεσε ευθύνες και στα οποία φορτώνει τώρα τις ευθύνες».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη ότι «κρύβεται πίσω από το όνειδος του απόρρητου», «όνειδος» για τη δημοκρατία, τη λειτουργία του κοινοβουλίου και τη χώρα, «εφόσον επιτρέψουμε τελικά να περάσει η συγκάλυψη ενός τόσο συγκλονιστικού σκανδάλου».





Ειδήσεις σήμερα:

Βρετανία – Παραίτηση Τρας: Ο Μπόρις Τζόνσον ξανά στο προσκήνιο

Θεσσαλονίκη - Ασέλγεια σε 14χρονη: Συνελήφθη 42χρονος

Παναγιώτης - Ραφαήλ: τα πρώτα του βήματα και ο “χαμός” που θα κάνει! (βίντεο)