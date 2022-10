Κόσμος

Η Γερμανία καταδικάζει τις απειλές Ερντογάν προς την Ελλάδα

Επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιεί σε λίγες ημέρες ο Γερμανός Καγκελάριος, Όλαφ Σολτς.

Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς θα μεταβεί στην Αθήνα την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου, απευθείας από το Παρίσι, ανακοίνωσε την Παρασκευή ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Βόλφγκανγκ Μπούχνερ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη και για τις 12:00 έχει προγραμματιστεί κοινή συνέντευξη Τύπου. Θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας.

Όπως σημείωσε ο κ. Μπούχνερ, στην ημερήσια διάταξη της συνάντησης βρίσκονται διμερή και τρέχοντα οικονομικά και ευρωπαϊκά θέματα. Ο κ. Σολτς θα αναχωρήσει για Βερολίνο το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Γερμανία: Η κυβέρνηση καταδικάζει τις απειλές του Ταγίπ Ερντογάν εναντίον της Ελλάδας

Το Βερολίνο «δεν θεωρεί σωστές απειλές και μη φιλικές δηλώσεις εναντίον γειτόνων», τόνισε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Βόλφγκανγκ Μπούχνερ, αναφερόμενος σε πρόσφατες δηλώσεις του τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν εναντίον της Ελλάδας.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το πώς αξιολογεί ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς απειλές του Ταγίπ Ερντογάν όπως, «Θα έρθουμε μια νύχτα…», ο κ. Μπούχνερ δήλωσε: «Το σημειώνουμε. Πάντα καθιστούμε σαφές ότι δεν θεωρούμε σωστές απειλές και μη φιλικές δηλώσεις απέναντι σε γείτονες. Η κυβέρνηση το καθιστά σαφές σε κάθε ευκαιρία. Το καθιστά σαφές πάντα και το υπουργείο Εξωτερικών», για να προσθέσει: «Πιστεύω όμως και ότι δεν πρέπει να συζητούμε πολύ για κάθε φράση που λέγεται».

Συνάντηση του Νίκου Δένδια με τη Γερμανίδα ομόλογό του

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, δήλωσε από τη Γερμανία, που συμμετέχει στη Σύνοδο της Διαδικασίας του Βερολίνου για τα Δυτικά Βαλκάνια: "Είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα να μετέχω εδώ στο Βερολίνο, εκ μέρους της Ελλάδας, στη Σύνοδο της Διαδικασίας του Βερολίνου για τα Δυτικά Βαλκάνια. Όπως είναι γνωστό, ιστορικά, η Ελλάδα στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων και παίζει πάντοτε έναν ιδιαίτερα ενεργητικό ρόλο, ώστε αυτή η προοπτική να εκπληρωθεί. Πιστεύουμε ότι μόνο έτσι θα υπάρξει ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία στα Βαλκάνια."

Και συνέχίζει: "Από εκεί και πέρα, θα έχω μία διμερή συνάντηση με την Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, Annalena Baerbock, θα την ενημερώσω για την επίσκεψή μου προχθές στην Ουκρανία, για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και θα θίξουμε και τα διάφορα διμερή ζητήματα."

Σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τη συνάντηση του Νίκου Δένδια με την Γερμανίδα ομόλογό του, και το τί αναμένει σε σχέση με τις τελευταίες προκλητικές δηλώσεις της Τουρκίας, για τη στάση της Γερμανίας, δήλωσε: "Νομίζω ότι η κα. Baerbock, κατά την παρουσία της και στην Αθήνα, αλλά οφείλω να πω και στην Άγκυρα, τοποθετήθηκε με απόλυτη σαφήνεια και με μια στέρεη ευρωπαϊκή θέση, βασισμένη στις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες. Όμως, είναι απαραίτητο να έχει μια διαρκή ενημέρωση, όπως και όλοι οι άλλοι Υπουργοί της ΕΕ, για το τι συμβαίνει στην περιοχή μας και πώς εξελίσσεται η κατάσταση."

