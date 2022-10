Κοινωνία

ΣτΕ για Πανεπιστημιακή Αστυνομία: Συνταγματική η σύσταση της

Τι αναφέρει το σκεπτικό της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατίας για τις ΟΠΠΙ.

Της Λίας Κοντοπούλου

Συνταγματικές είναι οι διατάξεις του νόμου περί σύστασης της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με δύο αποφάσεις που δημοσιεύτηκαν σήμερα το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε ότι με τη δημιουργία Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (ΟΠΠΙ) δεν παραβιάζονται οι αρχές της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της πλήρους αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ.

Μεταξύ άλλων στο σκεπτικό των αποφάσεων επισημαίνεται ότι οι σχετικές διατάξεις του ν. 4777/2021 περί σύστασης των ΟΠΠΙ «κινούνται εντός των πλαισίων της αρχής της πλήρους αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ και δεν θίγουν το δικαίωμα των ιδρυμάτων αυτών να αποφασίζουν επί των υποθέσεών τους με δικά τους όργανα».

Παράλληλα, τονίζεται ότι «οι ΟΠΠΙ δεν έχουν αρμοδιότητα ούτε, συνεπώς, δυνατότητα επέμβασης επί θεμάτων επιστήμης, έρευνας, διδασκαλίας, λειτουργίας των ΑΕΙ, τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των τελευταίων. Συνεπώς, με την ένδικη ρύθμιση όχι μόνο δεν πλήττεται αλλά θάλπεται η συνταγματική τάξη».

Με τις αποφάσεις αυτές της Ολομέλειας του ΣτΕ απορρίφθηκαν δύο αιτήσεις ακυρώσεως στρεφόμενες κατά της προκήρυξης διαγωνισμού πρόσληψης ειδικών φρουρών στην Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), για τη συγκρότηση των ομάδων των ΟΠΠΙ και κατά της υπουργικής απόφασης, με την οποία ορίσθηκαν ζητήματα εκπαίδευσης των ειδικών φρουρών που προσλαμβάνονται για τη στελέχωση των ΟΠΠΙ.

