Η συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη μετά την Σύνοδο Κορυφής (βίντεο)

Αναλυτικές δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη μετά απο την λήξη της διήμερης Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες.

«Εκφράζω την ικανοποίησή μου γιατί καταφέραμε να πετύχουμε συμφωνία για την απαραίτητη ευρωπαϊκή απάντηση στο θέμα της ενέργειας» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινώντας τις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες. «Ήμουν από τους πρώτους που εδώ και 7 μήνες είχα μιλήσει για την ανάγκη της επιβολής πλαφόν. Γνωρίζετε ότι έως και χθες υπήρχαν αντιδράσεις από συγκεκριμένες χώρες, αλλά η επιχειρηματολογία μας έπεισε και τους πλέον καχύποπτους ώστε να ενεργοποιηθεί ένα σύνολο παρεμβάσεων για τη συγκράτηση των τιμών» συνέχισε ο πρωθυπουργός και συμπλήρωσε πως τώρα η ευθύνη περνά στους υπουργούς ενέργειας για να εξειδικεύσουν τις αποφάσεις.

«Θέλω να επαναλάβω πως ασχέτως των παρεμβάσεων η ελληνική κυβέρνηση στήριζε, στηρίζει και θα συνεχίσει να στηρίζει τα ελληνικά νοικοκυριά και τις ελληνικές επιχειρήσεις» τόνισε στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης και είπε ότι όλοι το αντιλαμβάνονται αυτό παίρνοντας τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος και βλέποντας τις επιδοτήσεις.

"Ένας από τους βασικούς λόγους που η τιμή του φυσικού αερίου έπεσε το τελευταίο μήνα ήταν γιατί οι αγορές μέτρησαν ότι η ΕΕ θα παρέμβει στην τιμή του φυσικού αερίου» συνέχισε ο πρωθυπουργός και επισήμανε ότι κατά τη δεύτερη ημέρα των εργασιών, είχαμε και μία αναλυτική συζήτηση ως προς τη στρατηγική σχέση ΕΕ - Κίνας και ολοκληρώσαμε με την έγκριση των αποφάσεων κατά της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Καταδίκασα με τον πλέον έντονο τρόπο τις επιθέσεις της Ρωσίας κατά αμάχων", συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση.

