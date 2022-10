Πολιτική

Η συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη μετά την Σύνοδο Κορυφής (βίντεο)

Αναλυτικές δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη μετά απο την λήθη της διήμερης Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες.

Παρακολούθηστε τις δηλώσεις του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, μετά το πέρας της συνόδου κορυφής, στις Βρυξέλλες.

Νωρίτερα, η κυβέρνηση εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη συμφωνία των «27», τονίζοντας πως βρίσκεται στον σωστό δρόμο.

