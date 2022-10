Πολιτική

Μητσοτάκης: Η Τουρκία οφείλει να επιστρέψει στο δρόμο του διαλόγου

Την ικανοποίηση του για τη συμφωνία αναφορικά με τον περιορισμό των τιμών της ενέργειας, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός.

«Εκφράζω την ικανοποίησή μου γιατί καταφέραμε να πετύχουμε συμφωνία για την απαραίτητη ευρωπαϊκή απάντηση στο θέμα της ενέργειας» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινώντας τις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες. «Ήμουν από τους πρώτους που εδώ και 7 μήνες είχα μιλήσει για την ανάγκη της επιβολής πλαφόν. Γνωρίζετε ότι έως και χθες υπήρχαν αντιδράσεις από συγκεκριμένες χώρες, αλλά η επιχειρηματολογία μας έπεισε και τους πλέον καχύποπτους ώστε να ενεργοποιηθεί ένα σύνολο παρεμβάσεων για τη συγκράτηση των τιμών» συνέχισε ο πρωθυπουργός και συμπλήρωσε πως τώρα η ευθύνη περνά στους υπουργούς ενέργειας για να εξειδικεύσουν τις αποφάσεις.

«Θέλω να επαναλάβω πως ασχέτως των παρεμβάσεων η ελληνική κυβέρνηση στήριζε, στηρίζει και θα συνεχίσει να στηρίζει τα ελληνικά νοικοκυριά και τις ελληνικές επιχειρήσεις» τόνισε στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης και είπε ότι όλοι το αντιλαμβάνονται αυτό παίρνοντας τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος και βλέποντας τις επιδοτήσεις.

"Ένας από τους βασικούς λόγους που η τιμή του φυσικού αερίου έπεσε το τελευταίο μήνα ήταν γιατί οι αγορές μέτρησαν ότι η ΕΕ θα παρέμβει στην τιμή του φυσικού αερίου» συνέχισε ο πρωθυπουργός και επισήμανε ότι κατά τη δεύτερη ημέρα των εργασιών, είχαμε και μία αναλυτική συζήτηση ως προς τη στρατηγική σχέση ΕΕ - Κίνας και ολοκληρώσαμε με την έγκριση των αποφάσεων κατά της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Καταδίκασα με τον πλέον έντονο τρόπο τις επιθέσεις της Ρωσίας κατά αμάχων", συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση.

«Εδώ δεν έχουμε καλά-καλά εφαρμόσει τα μέτρα που έχουμε εξαγγέλλει τα οποία είναι σημαντικά και μονίμως με ρωτάτε για νέα μέτρα. Ας υλοποιήσουμε πρώτα τα μέτρα που έχουμε εξαγγείλει στη Θεσσαλονίκη» απάντησε ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στις Βρυξέλλες και σε ερώτηση αν υπάρχει σκέψη για παρέμβαση στις τιμές του ντίζελ και της βενζίνης.

«Αυτό το μήνα υλοποιείται ήδη το αυξημένο φοιτητικό επίδομα, οι παρεμβάσεις στην ενέργεια συνεχίζονται, έχουμε το επίδομα θέρμανσης το οποίο είναι ενισχυμένο, οπότε ας μην προτρέχουμε θέλω να τονίσω ότι η πορεία της αγοράς ενέργειας εξαιρετικά ευμετάβλητη» συνέχισε ο πρωθυπουργός και συμπλήρωσε, «Είμαστε ικανοποιημένοι από την μειωμένη τιμή του φυσικού αερίου, εξ ου και υπάρχει η ανάγκη της απειλής της επιβολής πλαφόν. Έχουμε αποδείξει πως έχουμε την δυνατότητα να κρατάμε εφεδρείες, δεν πρόκειται να ξεφύγουμε το 2022 από τον στόχο για πρωτογενές έλλειμμα, 1,7%. Είδατε τι έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο και πως τιμωρήθηκε η κυβέρνηση μιας χώρας που ανήκει στο G7. Η χώρα μας στο παρελθόν έχει πληρώσει λαϊκισμούς και πλειοδοσίες. Κάθε ευρώ είναι μετρημένο, θα αξιολογούμε την κατάσταση εάν έχουμε κάτι να ανακοινώσουμε θα το μάθετε όταν θα είμαστε έτοιμοι».

«Έχουμε δυνατότητα να επιβάλουμε κυρώσεις σε πρόσωπα εάν αντιληφθούμε πως δεν ευθυγραμμίζονται με τις κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας» απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε σχετική ερώτηση και συμπλήρωσε πως «αυτή η ανταλλαγή απόψεων στην Πράγα ήταν εξαιρετικά χρήσιμη. Η θέση μας δεν έχει αλλάξει, κρατάμε ανοιχτή την πόρτα στο διάλογο και ερμητικά κλειστή στις προκλήσεις».

«Θεωρώ θετικό το γεγονός ότι υπήρξε επικοινωνία μεταξύ Παναγιωτόπουλου και Ακάρ – συνέχισε ο πρωθυπουργός - δεν είναι η Ελλάδα που οδηγεί τα πράγματα σε όξυνση, δεν είναι η Ελλάδα που δεν τηρεί τις σχέσεις καλής γειτονίας, η Τουρκία οφείλει να επιστρέψει στον δρόμο του διαλόγου, οι σχέσεις των δύο λαών δεν είναι εχθρικές, προ ημερών είχαμε την έναρξη της ακτοπλοϊκής γραμμής Θεσσαλονίκης - Σμύρνης, ας παραμείνουμε στην θετική ατζέντα ανάμεσα στις δύο χώρες».

Κλείνοντας την απάντησή του και σε συμπληρωματική ερώτηση για τους εξοπλισμούς, ο Κυρ. Μητσοτάκης είπε πως «δεν σχολιάζω εξοπλιστικά προγράμματα της γειτονικής χώρας, έχω την ίδια απαίτηση από την Τουρκία, όλες οι κινήσεις μελετώνται πάντα και αξιολογούνται από τους αρμόδιους».

Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής, σε ανακοίνωση του αναφέρει:

«Οι Ευρωπαίοι ηγέτες κατέγραψαν σήμερα μια αβέβαιη και επιφυλακτική πρόοδο παραπέμποντας στην επόμενη συνεδρίαση των υπουργών Ενέργειας τις τόσο αναγκαίες και επιτακτικές αποφάσεις. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο μπροστά στο τσουνάμι των αυξήσεων, που αποδεκατίζει το εισόδημα των πολιτών και υπονομεύει την παραγωγική βάση της Ευρώπης. Η κοινή παραγγελία φυσικού αερίου έπρεπε να έχει γίνει προ καιρού προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές.

Όπως απέδειξε η εμπειρία από την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, απαιτείται ένα νέο ταμείο ανάκαμψης με επιδοτήσεις για την στήριξη της εγχώριας παραγωγής και των ευάλωτων νοικοκυριών και η ενεργοποίηση εκ νέου του προγράμματος SURE για την στήριξη των θέσεων εργασίας που κινδυνεύουν. Σε αυτή την δύσκολη συγκυρία, πρέπει να κυριαρχήσει η αλληλεγγύη των λαών και όχι οι εθνικές σκοπιμότητες».

«Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτωρ Όρμπαν εξασφάλισε εξαίρεση από οποιαδήποτε απόφαση της ΕΕ αναφορικά με την επιβολή πλαφόν στις τιμές φυσικού αερίου, προκειμένου να συνεχίσει να προμηθεύεται αέριο από την Ρωσία, προασπίζοντας έτσι το εθνικό συμφέρον της χώρας του. Προ ημερών, η Νορβηγία υπερασπίστηκε την κερδοσκοπία εις βάρος των υπολοίπων χωρών της Ευρώπης, λέγοντας πως είναι «συνταγματική υποχρέωσή να πουλά όσο το δυνατόν πιο ακριβά». Η εμμονή της Ν.Δ. στην πολιτική των κυρώσεων και την κερδοσκοπία των καρτέλ, συνιστά έγκλημα κατά των εθνικών μας συμφερόντων. Η κυβέρνηση είναι επιζήμια για την Ελλάδα και τους Έλληνες», αναφέρει σε ανακοίνωση της η Ελληνική Λύση.

