Υποκλοπές - Βουλή: στρουθοκάμηλοι, παπαγάλοι και κόντρα για την Εξεταστική Επιτροπή

Συζήτηση με εντάσεις στην Ολομέλεια της Βουλής, στην συνεδρίαση για την υπόθεση των παρακολουθήσεων και το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής.

Με το πτηνό στρουθοκάμηλο, «που όταν αισθάνεται ότι κινδυνεύει, βάζει το κεφάλι στην άμμο και νομίζει ότι έτσι δε το βλέπουν οι υπόλοιποι, επειδή δε τους βλέπει αυτό», παραλλήλισε ο Αλέξης Τσίπρας την πολιτική συμπεριφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη, «που έσπευσε σε συνεργασία με τον πρόεδρο της Βουλής, να βάλει τη συζήτηση σήμερα, ημέρα της Συνόδου Κορυφής, για να κρυφτεί, για να μην είναι στο κοινοβούλιο να δώσει εξηγήσεις».

Ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, μίλησε με σκληρή γλώσσα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής για την υπόθεση των παρακολουθήσεων.

Απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα, έδωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος, σχολιάζοντας την ομιλία του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Χαρακτηριστικά ανέφερε μεταξύ άλλων πως «Εκτός από τον στρουθοκαμηλισμό υπάρχει και ο παπαγαλισμός. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, από τον Τσίπρα ακούσαμε τα ίδια και τα ίδια ψέματα».

Ο κ. Τσίπρας, είπε ο κ. Μαρκόπουλος, σήμερα μας είπε ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπεκφεύγει και δεν είναι σήμερα στην Βουλή, «αλλά πείτε μας, σας προτείναμε, ναι ή όχι, η σημερινή συζήτηση να γίνει την Τετάρτη για να είναι εδώ και εσείς αρνηθήκατε; Γι΄ αυτό εγώ μιλάω για παπαγαλισμό των ίδιων και των ίδιων μονότονων ψεμάτων». Αναρωτήθηκε γιατί «απείλησε ο κ. Τσίπρας ότι στο επόμενο τετ-α-τετ με τον κ. Μητσοτάκη δεν θα ξεφύγει και θα τα πούμε. Την περασμένη Παρασκευή δεν είμαστε εδώ πέρα και δεν υπήρχε η ευκαιρία να τον ρωτήσετε ό,τι θέλετε; Αυτά είναι λεονταρισμοί και μάλιστα πολύ-πολύ φθηνού είδους».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος υπενθύμισε πως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σε ομιλία του στην Βουλή, είχε πει ότι «ουδέποτε επί των ημερών του υπήρξε παρακολούθηση πολιτικού, είμαι ξεκάθαρος, δεν διανοηθήκαμε να προβούμε ποτέ σε υποκλοπές» αλλά σημείωσε πως, όπως αποκαλύφθηκε, παρακολουθήθηκαν οι κ. Πιτσιόρλας και Σαγιάς.

Χαρακτήρισε το πόρισμα του ΣΥΡΙΖΑ «τεμπέλικο, ατεκμηρίωτο και αρπακολλατζίδικο» και όπως είπε «θα κάνω μια αποκάλυψη: ξέρετε ότι οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ένας, δεν πήγε στην Αίθουσα 148 (όπου φυλάσσονται τα πρακτικά και τα έγγραφα) για να διαβάσει το απόρρητο πόρισμα! Γι' αυτό και σας λέω, αδιάβαστοι, ατεκμηρίωτοι και αρπακολλατζίδες, αυτό είσαστε. Και δεν θα κουνάτε το δάκτυλο σε εμάς». Το πόρισμα του ΣΥΡΙΖΑ «είναι η επιτομή της διαστρέβλωσης και το πώς το άσπρο γίνεται μαύρο» τόνισε.

Εμείς, είπε, οι βουλευτές της ΝΔ, «είμαστε εδώ με αίσθημα ευθύνης και δεν κρυβόμαστε, άλλοι κρύβονται από τους πρώην συντρόφους τους». Τόνισε πως δεν προέκυψε κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει μέσα από την διαδικασία της Εξεταστικής ότι υπήρξε διασύνδεση του predator με την ΕΥΠ ή με κρατικές υπηρεσίες. Ποιος μάρτυρας, σημείωσε, ήταν εκείνος που κατέθεσε πως η επισύνδεση της ΕΥΠ του κ. Ανδρουλάκη ήταν παράνομη; Ποιος μάρτυρας είπε ότι οι εταιρείες Kriket και η Intellexa συνδέονται με την ΕΥΠ; Ακούστηκε ποτέ το όνομα του πρωθυπουργού ή των συνεργατών του; Σας «πετάω το γάντι». Και κατέληξε ο βουλευτής της ΝΔ: «Ψέματα, ψέματα, ψέματα…».

Η εξεταστική και το πόρισμα που συζητάμε σήμερα, τόνισε ο βουλευτής, υπάρχει γιατί ήταν ξεκάθαρη η απόφαση του πρωθυπουργού, σε νεκρό χρόνο, να υπάρξουν όλες οι διαδικασίες και να υπάρξει διαφάνεια. Σε αντίθεση με άλλους που συσκότισαν υποθέσεις, όπως έκανε ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ στην υπόθεση Πιτσιόρλα-Σαγιά.

Καταλόγισε στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ότι «αισθάνονται ελίτ και δεν θέλουν να ελέγχονται από την ΕΥΠ όπως μπορεί να ελέγχονται όλοι οι πολίτες. Θέλετε να είστε ανεξέλεγκτοι, δεν θέλετε ισονομία, πιστεύετε σε έναν σχολιασμό από τα πάνω. Είστε η Αριστερά του χαβιαριού και των βολεψάκηδων και των γιαλατζή φιλολαϊκών κομμάτων. Θέλετε οι νόμοι να υπηρετούν εσάς και όχι όπως εμείς που θέλουμε οι βουλευτές να υπηρετούν τους νόμους».

Κατηγόρησε δε τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ότι κατά την διάρκεια των εργασιών της Εξεταστικής είχαν μυστικές συνεννοήσεις. «Είστε το ίδιο και αυτό. Σόου θέλατε να κάνετε…» σημείωσε.

«Αντιμαχία» Σπίρτζη - Μαρκόπουλου για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη

Να μη συνδέσουν το όνομα τους με μια αντιδημοκρατική πρακτική που κηλιδώνει ανεξίτηλα τη δημοκρατία, κάλεσε τους βουλευτής της συμπολίτευσης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Χρήστος Σπίρτζης, όταν ανέβηκε στο βήμα της Ολομέλειας, κατά τη συζήτηση του πορίσματος της εξεταστικής επιτροπής. «Να είστε σίγουροι ότι θα αποκαλυφθούν όλα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την παράταξή σας, όπως αποκαλύφθηκε και για τον πατέρα του και για τους συνεργάτες του», είπε ο κ. Σπίρτζης Ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος απάντησε «ντροπή» και ζήτησε «να υπάρχει σεβασμός, ιδιαίτερα για εκείνους που δεν είναι εν ζωή» και πρόσθεσε: «Δεν θα δεχθούμε από εσάς, που έχετε δύο υπουργούς σας στο Ειδικό Δικαστήριο, για κατάχρηση εξουσίας, … να μας κουνάτε το δάχτυλο και να μας λέτε ότι στήσαμε υπόθεση για να δημιουργήσουμε εχθρούς του κράτους».

Κατρίνης: Η κυβέρνηση και προσωπικά ο πρωθυπουργός φέρουν ακέραια την ευθύνη για την παρακολούθηση Ανδρουλάκη

Πυρά κατά της κυβέρνησης της ΝΔ και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο επικεφαλής της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στη Βουλή για τα συμπεράσματα της Εξεταστικής Επιτροπής που διερεύνησε την υπόθεση των παρακολουθήσεων και των υποκλοπών.

«Η κυβέρνηση και προσωπικά ο πρωθυπουργός φέρουν ακέραια την ευθύνη όχι ενός, αλλά δύο σκανδάλων. Και για την παρακολούθηση ενός εκλεγμένου ευρωβουλευτή και αρχηγού μιας παράταξης χωρίς να υπάρχουν εθνικοί λόγοι, αλλά και για την απροκάλυπτη προσπάθεια συγκάλυψης και συσκότισης αυτής της υπόθεσης», υποστήριξε ο κ. Κατρίνης και προσέθεσε ότι αυτό εξηγεί γιατί η κυβέρνηση αρνήθηκε την κλήση προσώπων που εμπλέκονται στο σκάνδαλο, στην Εξεταστική Επιτροπή. Σημείωσε δε ότι «τρεις μήνες τώρα δεν έχει πραγματοποιήσει κανέναν έλεγχο στην εταιρεία που εμπορεύεται το Predator … απέφυγε να ελέγξει τις συναλλαγές και τις λογιστικές εγγραφές της εταιρείας, να πραγματοποιήσει έρευνα στις εγκαταστάσεις της, να αναζητήσει ηλεκτρονικά ίχνη». «Δεν το κάνει γιατί προφανώς η διαδρομή του χρήματος ή τα ηλεκτρονικά ίχνη, θα οδηγούσαν με βεβαιότητα στους ενόχους.

Και αυτό ακριβώς ήθελαν να αποφύγουν η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός» επισήμανε.

Ο επικεφαλής της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ τόνισε πως ό,τι και αν λέει η κυβέρνηση, η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών είναι απόλυτα πεπεισμένη ότι ο κ. Μητσοτάκης ήταν πλήρως ενήμερος για την παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη και ότι η παρακολούθηση συνδεόταν με τις εκλογές για την ανάδειξη προέδρου στο ΠΑΣΟΚ.

Ο κ.Κατρίνης μίλησε για ποινικές ευθύνες «όποιων έχουν την ψευδαίσθηση ότι θα υπάρχει πάντα μια κυβερνητική κοινοβουλευτική πλειοψηφία που θα τους προστατεύει».

«Το σκάνδαλο αυτό, στην ουσία του, δεν αφορά μόνο τον Νίκο Ανδρουλάκη, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ, τον δημοσιογράφο κ. Κουκάκη. Αφορά κάθε πολίτη αυτής της χώρας, που αποτελεί εν δυνάμει στόχο παρακολούθησης», ανέφερε ο κ.Κατρίνης και απευθυνόμενος στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, είπε: «Το ζήτημα των υποκλοπών αφορά και εσάς. Είστε βέβαιοι ότι κάποιοι από εσάς δεν αποτελούσαν και δεν αποτελούν στόχο παρακολούθησης από το συγκεκριμένο παρακρατικό μηχανισμό; Δεν σας ενοχλούν όλα αυτά; Δεν σας ανησυχούν;».

Κατηγόρησε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ ότι συμπεριφέρονται ως ιδιοκτήτες και νομείς της κυβερνητικής εξουσίας, με μια επικίνδυνη λογικήμ που μεταχειρίζεται το κράτος ως λάφυρο ή οικογενειακή επιχείρηση. Και κατέληξε: «Το ΠΑΣΟΚ θα επιμείνει μέχρι τέλους στη διερεύνηση και αποκάλυψη της αλήθειας, θα ξεσκεπάσει αυτόν τον παρακρατικό μηχανισμό που στήθηκε μεθοδικά, μας γυρίζει πολλά χρόνια πίσω και συνιστά απειλή για τις δημοκρατικές ελευθερίες και την ίδια τη χώρα. Γιατί σε θέματα δημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ δεν υποχωρεί, δε συμβιβάζεται, δεν κάνει πίσω».

Με σκληρά λόγια μίλησε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Σκανδαλίδης ο οποίος μεταξυ άλλων τόνισε: «Ακούγοντας τους ομιλητές της Νέας Δημοκρατίας, νιώθω πως αν είχατε δυνατότητα θα λέγατε στον κ. Ανδρουλάκη να ζητήσει ταπεινά συγνώμη, γιατί σας απασχόλησε τόσον καιρό».

Κουτσούμπας: Ο λαός να βγάλει το δικό του πόρισμα

Είναι το λιγότερο πρόκληση «να ισχυρίζεται η κυβέρνηση της ΝΔ ότι οι υποθέσεις των υποκλοπών ερευνήθηκαν και μάλιστα ότι προκύπτει πως δεν φέρει καμία ευθύνη», ανέφερε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στη σημερινή του ομιλία στη Βουλή για την υπόθεση των παρακολουθήσεων.

Αναφέροντας όσα διεμείφθησαν στην Εξεταστική Επιτροπή, είπε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ έκανε τα πάντα για να δρομολογηθεί πλήρης συγκάλυψη της αλήθειας σε όλες τις υποθέσεις τής παρακολούθησης, του Νίκου Ανδρουλάκη, των δημοσιογράφων και ειδικά της υπόθεσης των υποκλοπών σε βάρος του ΚΚΕ.

Τόνισε ότι το ΚΚΕ δεν είχε ούτε καλλιέργησε αυταπάτες στον λαό γύρω από την Εξεταστική Επιτροπή και τα τελικά αποτελέσματά της. Είπε ότι «το κακογραμμένο σενάριο πως οι αρμόδιοι στην κυβέρνηση και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, δεν ήξεραν τίποτα γενικώς» δεν πείθει κανέναν, «δεν μπορείτε να πείσετε τον ελληνικό λαό». «Είναι δεδομένο όχι μόνο για εμάς, αλλά και για όλο τον ελληνικό λαό ότι έχετε τουλάχιστον πολιτικές ευθύνες στη δυσώδη αυτή υπόθεση των υποκλοπών» τόνισε.

Επισήμανε ότι η κυβέρνηση «μεθόδευσε το απόλυτο σκοτάδι και το απόλυτο θάψιμο της υπόθεσης των υποκλοπών σε βάρος του ΚΚΕ και τώρα πάει να βάλει και κοινοβουλευτική σφραγίδα σε αυτό». Συμπλήρωσε ότι στη μεθόδευση αυτή στην κυβέρνηση «έδωσε χείρα βοηθείας και ο ΣΥΡΙΖΑ με την ανοχή του ΠΑΣΟΚ».

«Καμία έρευνα δεν έκανε η Εξεταστική Επιτροπή για τις συνακροάσεις στο τηλεφωνικό κέντρο της έδρας της ΚΕ του ΚΚΕ και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία γι' αυτό. Και η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ στην Εξεταστική Επιτροπή κάνατε σαν να μην υπήρχε η υπόθεση των υποκλοπών σε βάρος ενός ολόκληρου πολιτικού κόμματος» είπε ο Δ. Κουτσούμπας. Υπογράμμισε ότι το ΚΚΕ έθεσε δεκάδες ερωτήματα και συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία εκθέτει και στο Πόρισμά του και «δεν έδωσε κανείς στοιχειώδεις, έστω, απαντήσεις».

Ανέφερε ακόμη ότι ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ δεν ήθελαν να διερευνηθεί η υπόθεση του ΚΚΕ γιατί φοβούνται τις αλήθειες που θα αναδεικνύονταν και ότι έχουν διαμορφώσει και στηρίζουν «είτε από τη θέση της κυβέρνησης, είτε από τη θέση της αντιπολίτευσης, ένα αντιδραστικό εντελώς πλαίσιο, που στρέφεται ενάντια στον λαό μας και τα δικαιώματά του», προσθέτοντας ότι το πλαίσιο αυτό «έχει τις κατευθύνσεις και τις "ευλογίες" της ΕΕ και με τη "βούλα" τού Συντάγματος και τη χορηγία και στήριξη πρωτεργατών της παρακολούθησης, όπως είναι τα διάφορα "γεράκια"- οι σύμμαχοί σας στο ΝΑΤΟ».

«Αυτό το κράτος, είτε ως "επιτελικό", "ψηφιακό" κ.λπ. που το λέει η ΝΔ, είτε ως δήθεν "δίκαιο", "προοδευτικό", "δημοκρατικό", σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι και θα είναι βαθιά ταξικό, βαθιά αντιδραστικό. Στρέφει και θα στρέφει το οπλοστάσιό του πρώτα από όλα ενάντια στον "εχθρό λαό", αν δεν υπάρξουν ριζικές αλλαγές» προσέθεσε.

«Αυτή είναι λοιπόν, η εθνική ασφάλεια που υπερασπίζεστε. Η ασφάλεια του μεγάλου κεφαλαίου, του κράτους του, η ασφάλεια των κερδών τους, η ασφάλεια των σχεδιασμών του κεφαλαίου, για τα οποία ματώνει ο λαός μας. Αυτή την εθνική ασφάλεια, όσο αυστηρά και αν την ορίσετε, όσο αυστηρά και αν την εφαρμόσετε, θα στοχοποιεί κατευθείαν τον λαό μας» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφέρθηκε στο «αντιδραστικό πλαίσιο της ΕΕ που διευρύνει συνεχώς τη μαζική και προληπτική παρακολούθηση ανθρώπων, των λαών», σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι «το συνεχές κυνήγι ριζοσπαστικών ιδεών στοχοποιεί ειδικά την κομμουνιστική σκέψη, τη δράση σε διάφορες χώρες κράτη της ΕΕ» και ότι η ΕΕ «αντιμετωπίζει τα ευαίσθητα δεδομένα του λαού λίγο-πολύ ως κάποια "εμπορεύματα", που πουλιούνται, αγοράζονται, διατίθενται και στις κρατικές και σε άλλες ιδιωτικές αρχές όταν το ζητήσουν».

Σε ό,τι αφορά τις διάφορες προτάσεις εκ μέρους της κυβέρνησης και των ΣΥΡΙΖΑ- ΠΑΣΟΚ επισήμανε μεταξύ άλλων «συγκλίνετε στην ανάγκη θεσμικών αλλαγών στην ΕΥΠ, γιατί στην ουσία θέλετε όλοι να θωρακίσετε επί το αντιδραστικότερον τη λειτουργία και τη δράση της».

«Όμως η νέα ΕΥΠ που όλοι συζητάτε, δεν είναι παρά η ίδια, η παλιά, διαβόητη ΕΥΠ, που την είχε ζήσει από πρώτο χέρι ο λαός, το λαϊκό κίνημα- ΚΥΠ τη 'λέγαν τότε. Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο, παρά μία υπηρεσία που προασπίζεται την εθνική ασφάλεια του κράτους της δικτατορίας του κεφαλαίου. Και τίποτα παραπάνω. Ένας μηχανισμός εχθρικός που φακελώνει τον λαό, μαζί με τις άλλες υπηρεσίες σας» σημείωσε και προσέθεσε: «Ειδικά όσοι κλίνετε σε όλες τις πτώσεις τα διάφορα θεσμικά αντίβαρα και τον δημοκρατικό έλεγχο, τι νομίζετε ότι κάνετε; Θα πουλήσετε πάλι φύκια για μεταξωτές κορδέλες στον ελληνικό λαό; Με τέτοια μέτρα, το μόνο που επιδιώκετε είναι να βγάλετε ενισχυμένη την ΕΥΠ, ενισχυμένο το κράτος της. Οι διάφορες, "ανεξάρτητες" Αρχές και οι θεσμοί σας λειτουργούν ως εξισορροπιστές- μην πω ως "πλυντήρια". "Ξεπλένουν" προς τα έξω τη βρωμιά των παρακολουθήσεων, της καταστολής».

Ο Δ. Κουτσούμπας σημείωσε ότι «ακόμα και από αυτή την κακοστημένη παράσταση της Εξεταστικής Επιτροπής, ο λαός μας μπορεί να βγάλει τα δικά του "πορίσματα". Μπορεί να διαμορφώσει πολιτική στάση και δράση, ενάντια σ' αυτό το σάπιο σύστημα και τους κάθε λογής σωτήρες και προστάτες των δικαιωμάτων του» και προσέθεσε:

«Να συνειδητοποιήσει πως ο λαός οργανωμένος, συσπειρωμένος, με το ΚΚΕ, μπορεί να προασπίσει τις ελευθερίες του και τα συμφέροντά του. Μπορεί να ακυρώσει και θα ακυρώσει με την πάλη του όλα τα αντιδραστικά μέτρα καταστολής των δίκαιων διεκδικήσεών του. Για να καταργηθεί το σάπιο πλαίσιο των παρακολουθήσεων, μαζί με τη "μήτρα" του, την εκμετάλλευση, την ανελευθερία. Για να πάρει ο λαός στα δικά του χέρια τελικά, την υπόθεση του δικού του κράτους, της δικής του εξουσίας κι έτσι να ρίξει πραγματικά άπλετο φως στα σκοτάδια των λίγων προνομιούχων. Να λάμψει, να βγει στο προσκήνιο η αλήθεια για όλα τα «σκάνδαλα» σε βάρος των εργαζομένων. Να λάμψουν οι μεγάλες δυνατότητες της τεχνολογίας, της επιστήμης και της παραγωγής, αφού τεθούν αυτές στην υπηρεσία των κοινωνικών αναγκών, για να πάψει να τις αξιοποιούν κάποιοι λίγοι, το κεφάλαιο ενάντια στη μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία.

Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι το "Τελικό Πόρισμα", που σωστά φοβάστε, πως θα βγάλει αργά ή γρήγορα ο ίδιος ο λαός και η νεολαία. Σε αυτό το "Πόρισμα" είναι βέβαιο, ότι θα πιστωθείτε όλες ανεξαιρέτως τις ευθύνες, που σε όλους σας -περισσότερο ή λιγότερο- αναλογούν».

Σε ανακίνωση της Ελληνικής Λύσης αναφέρεται «Τίτλοι τέλους σε μία «Εξεταστική» που για ακόμα μία φορά μετετράπη σε «πεμπτουσία» κομματικής προπαγάνδας και κουκουλώματος, χωρίς να διεξαχθεί έρευνα επί της ουσίας. Η Ελληνική Λύση από την πρώτη στιγμή ζήτησε την παρέμβαση της ελληνικής δικαιοσύνης και δικαιώνεται για άλλη μια φορά».

