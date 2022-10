Υγεία - Περιβάλλον

Αντιγριπικό εμβόλιο: Σε πλήρη εξέλιξη το εμβολιαστικό πρόγραμμα

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει περισσότεροι από 600.000 εμβολιασμοί. Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν άμεσα.

Σε εξέλιξη για τις ομάδες αυξημένου κινδύνου βρίσκεται ο αντιγριπικός εμβολιασμός στη χώρα μας, όπως ανακοίνωσαν με κοινό δελτίο τύπου τα υπουργεία Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Μέχρι και την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν 601.702 αντιγριπικοί εμβολιασμοί.

Τα αντιγριπικά εμβόλια διατίθενται από τα φαρμακεία και συνταγογραφούνται από τους θεράποντες ιατρούς μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ), εποπτευόμενου φορέα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η εξέλιξη του αντιγριπικού εμβολιασμού (πλήθος συνταγογραφημένων εμβολίων και πραγματοποιηθέντων εμβολιασμών) και η κατανομή τους στις επιμέρους ομάδες αυξημένου κινδύνου παρακολουθείται από τις αρμόδιες αρχές σε καθημερινή βάση, μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Ειδικότερα, κατά την ηλεκτρονική συνταγογράφηση του αντιγριπικού εμβολίου οι γιατροί καταγράφουν επίσης την ομάδα αυξημένου κινδύνου στην οποία ανήκει κάθε άτομο για το οποίο συνταγογραφούν το εμβόλιο. Οι φαρμακοποιοί και οι ιατροί που διενεργούν τα αντιγριπικά εμβόλια ενημερώνουν επίσης το Εθνικό Μητρώο Αντιγριπικού Εμβολιασμού. Η επιδημιολογική επιτήρηση ξεκίνησε στις 03-10-2022 και θα διαρκέσει μέχρι τις 21-05-2023.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, η γρίπη είναι μια μεταδοτική νόσος του αναπνευστικού συστήματος που προκαλείται από τον ιό της γρίπης και μπορεί να προκαλέσει ήπια έως σοβαρή νόσο. Οι ηλικιωμένοι, τα μικρά παιδιά και άτομα που πάσχουν από ορισμένα χρόνια νοσήματα κινδυνεύουν περισσότερο από σοβαρές επιπλοκές της γρίπης. Ο αποτελεσματικός τρόπος πρόληψης είναι ο εμβολιασμός με το αντιγριπικό εμβόλιο.

Οι ομάδες αυξημένου κινδύνου στις οποίες πρέπει να εφαρμόζεται συστηματικά και κατά προτεραιότητα ο αντιγριπικός εμβολιασμός είναι οι παρακάτω:

'Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω

Παιδιά (6 μηνών και άνω) και ενήλικες με έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω επιβαρυντικούς παράγοντες ή χρόνια νοσήματα:

Χρόνια νοσήματα αναπνευστικού, όπως άσθμα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια Καρδιακή νόσο με σοβαρή αιμοδυναμική διαταραχή Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη) Μεταμόσχευση οργάνων και μεταμόσχευση μυελού των οστών Δρεπανοκυτταρική αναιμία (και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες) Σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο μεταβολικό νόσημα Χρόνια νεφροπάθεια Χρόνιες παθήσεις ήπατος Νευρολογικά - νευρομυϊκά νοσήματα Σύνδρομο Down

Έγκυες γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας κύησης, λεχωίδες και θηλάζουσες

'Ατομα με νοσογόνο παχυσαρκία (Δείκτη Μάζας Σώματος >40Kg/m2) και παιδιά με ΔΜΣ >95ηΕΘ

Παιδιά που παίρνουν ασπιρίνη μακροχρόνια (πχ για νόσο Kawasaki, ρευματοειδή αρθρίτιδα και άλλα)

'Άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με παιδιά μικρότερα των 6 μηνών ή φροντίζουν άτομα με υποκείμενο νόσημα που αυξάνει τον κίνδυνο επιπλοκών της γρίπης

Κλειστοί πληθυσμοί, όπως προσωπικό και εσωτερικοί σπουδαστές (σχολείων, στρατιωτικών και αστυνομικών σχολών, ειδικών σχολείων και τρόφιμοι και προσωπικό ιδρυμάτων κά).

Εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας (ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, λοιποί εργαζόμενοι, φοιτητές επαγγελμάτων υγείας σε κλινική άσκηση) και σε κέντρα διαμονής προσφύγων-μεταναστών)

'Άστεγοι

Κτηνίατροι, πτηνοτρόφοι, χοιροτρόφοι, εκτροφείς, σφαγείς και γενικά άτομα που έρχονται σε συστηματική επαφή με πτηνά ή χοίρους.

