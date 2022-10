Παράξενα

Μυτιλήνη: Δασκάλα έβαλε πιπέρι στο στόμα μαθητή και το σφράγισε με σελοτέιπ!

Μοιάζει απίστευτο, αλλά η “διαχρονική απειλή” προς συμμόρφωση, έγινε πράξη σε βάρος μαθητή δημοτικού.

Ένα… «μυστήριο» καλύπτει την υπόθεση της καθηγήτριας αγγλικών που το «Νησί» μόλις πριν από λίγες ημέρες αποκάλυψε ότι απευθύνεται εντελώς ακατάλληλα και με απειλές προς τη μαθητική κοινότητα, στα σχολεία όπου διδάσκει, λέγοντας: «Δέρνω γονείς, ξέρω καράτε…» κλπ.

Το «Νησί» φέρνει στο φως σήμερα μία καταγγελία Συλλόγου Γονέων της Λέσβου το μακρινό 2018, όπου αναφέρεται ότι η ίδια καθηγήτρια σε μαθητή της Γ΄ Δημοτικού «έβαλε κόκκινο πιπέρι στο στόμα» του και «λίγο αργότερα του το σφράγισε με σελοτέιπ»!

Στο μεταξύ, οι σημερινές πηγές στις οποίες απευθυνθήκαμε για το εν λόγω περιστατικό του 2018 το γνωρίζουν, ενώ αυτό έχει παραφραστεί με διάφορους τρόπους, όπως «έβαλε ταμπάσκο» ή τάδε πιπέρι. Και αναρωτιόμαστε τι ακριβώς συμβαίνει και η εκπαιδευτικός βρίσκεται ακόμα εντός της σχολικής τάξης; Όταν ενδεχομένως η ίδια δεν μπορεί να έχει αυτοέλεγχο και χρήζει βοήθειας; Πλην αυτών των ημερών που έχει λάβει η ίδια άδεια…

Ο Σύλλογος που «τόλμησε»

«Η γυναίκα θέλει βοήθεια, το σύστημα δεν βοηθά, και μένουν απροστάτευτα τα παιδιά» μας είπε μέλος της Διοίκησης του Συλλόγου που «τόλμησε» τότε να κάνει καταγγελία αρμοδίως. Η καθηγήτρια είχε τοποθετηθεί σε Δημοτικό Σχολείο από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και η τότε Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Κατερίνα Στρατάκη φέρεται να έκανε μεγάλο αγώνα για να βγει εκτός των Δημοτικών Σχολείων. Μάλιστα εναντίον της, αλλά και εναντίον του Συλλόγου η καθηγήτρια αγγλικών υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά! Και ο Σύλλογος Γονέων, προσπαθώντας να υπερασπιστεί τα παιδιά του, βρέθηκε αντιμέτωπος με μπελάδες. Αυτή όμως είναι και η αρμοδιότητα ενός Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, να υπερασπίζεται τα παιδιά του.

Ας σημειωθεί ότι και τότε, αλλά και σήμερα γονείς που κατήγγειλαν διάφορα περιστατικά, όχι μόνο βρέθηκαν αντιμέτωποι με απειλές, αλλά βλέπουν καθ’ ύλην αρμόδιους, μερίδα διευθυντών σχολικών μονάδων, να τους αποτρέπει να δημοσιοποιήσουν το θέμα, ώστε «να κρατηθούν χαμηλά οι τόνοι»…

Υπάρχει όμως ένα πλέγμα ευθυνών και εξουσιών Αρχών που δεν φαίνεται καθόλου συνεργάσιμο σε τέτοια περιστατικά, προκειμένου να μη «λαβωθεί το εκπαιδευτικό έργο από μια κακιά στιγμή», όπως είπε κάποιος διευθυντής σε γονείς το 2018. Την ίδια ώρα στελέχη της διοίκησης που προχωρούν τις καταγγελίες, δεν είδαν να προχωρούν τα θέματα ούτε υπηρεσιακά από το υπουργείο Παιδείας, ούτε από τη Δικαιοσύνη.

Αναρωτιέται κανείς, με βάση την καταγγελία, πώς ένιωσε το παιδί της Γ Δημοτικού με το πιπέρι στο στόμα, μπροστά στους συμμαθητές του; Ή πώς νιώθει σήμερα. Ή πώς νιώθουν και πώς ένιωσαν τότε οι συμμαθητές του και πώς βρέθηκε το πιπέρι μέσα στην τάξη;

Το μόνο που έχει γίνει γνωστό είναι ότι οι σημερινές καταγγελίες είναι σε γνώση του υπουργείου Παιδείας. Τέλος ας σημειωθεί, αν και μικρή αξία έχει μπροστά στα όσα γίνονται, ότι η καθηγήτρια αγγλικών έχει απειλήσει την υπογράφουσα το άρθρο και την ηλεκτρονική εφημερίδα με μηνύσεις.

