Πολιτική

Ερντογάν: Τώρα έχουμε τον δικό μας “Τυφώνα” που σημαδεύει κάπου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε βέρτιγκο δείχνει να είναι η Άγκυρα. «Βρυχάται» ο Ερντογάν, χείρα φιλίας απλώνει ο Ακάρ. Η αποστομωτική απάντηση του Μητσοτάκη από τις Βρυξέλες.

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στην πρώτη δοκιμαστική βολή του πραγματοποίησε ο τουρκικής κατασκευής πύραυλος Tayfun που αναπτύχθηκε από την τουρκική αμυντική εταιρεία ROKETSAN, απειλώντας έμμεσα, χωρίς να την αναφέρει, την Ελλάδα.

«Τώρα έχουμε και τον δικό μας “Τυφώνα”. Αυτοί σημαδεύουν κάπου. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την καινοτόμο τεχνολογία, που θα προσθέσει αξία στην οικονομία μας σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, από τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της παγκόσμιας ανθρωπιστικής μας βοήθειας έως την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Επιταχύνουμε το έργο μας», είπε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν.

Την ίδια στιγμή, ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ, σε δηλώσεις του εμφανίστηκε πολύ πιο μετριοπαθής από τον Ερντογάν, λέγοντας πως «περιμένουμε απάντηση από Παναγιωτόπουλο για συνάντηση στην Τουρκία, περιμένουμε να πάρουν το χέρι ειρήνης» και επαναλαμβάνοντας ότι «το Αιγαίο είναι θάλασσα ειρήνης και πρέπει ο πλούτος του να διαμοιραστεί δίκαια».

Την ελληνική απάντηση στις τουρκικές ρητορικές προκλήσεις, έδωσε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκο Μητσοτάκης, σε συνέντευξη Τύπου, μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής της Ε.Ε στις Βρυξέλες, τονίζοντας πως «η Τουρκία οφείλει να επιστέψει στο δρόμο του διαλόγου».

«Θεωρώ θετικό το γεγονός ότι υπήρξε επικοινωνία μεταξύ Παναγιωτόπουλου και Ακάρ, Δεν είναι η Ελλάδα που οδηγεί τα πράγματα σε όξυνση, δεν είναι η Ελλάδα που δεν τηρεί τις σχέσεις καλής γειτονίας, η Τουρκία οφείλει να επιστρέψει στον δρόμο του διαλόγου, οι σχέσεις των δύο λαών δεν είναι εχθρικές, προ ημερών είχαμε την έναρξη της ακτοπλοϊκής γραμμής Θεσσαλονίκης - Σμύρνης, ας παραμείνουμε στην θετική ατζέντα ανάμεσα στις δύο χώρες» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός.

Κλείνοντας την απάντησή του και σε συμπληρωματική ερώτηση για τους εξοπλισμούς, ο Κυρ. Μητσοτάκης είπε πως «δεν σχολιάζω εξοπλιστικά προγράμματα της γειτονικής χώρας, έχω την ίδια απαίτηση από την Τουρκία, όλες οι κινήσεις μελετώνται πάντα και αξιολογούνται από τους αρμόδιους».

Το παρασκήνιο για τη διαρροή της δοκιμής του Ταϊφούν

Πέρασαν 4 ημέρες για να προβεί σε δήλωση για τον πύραυλο Ταϊφούν ο Τούρκος Πρόεδρος. Και ακριβώς σήμερα Τούρκοι αξιωματούχοι δηλώνουν πώς μάλλον κατά λάθος διέρρευσε η είδηση για την δοκιμή του πυραύλου. "Αν δεν ήταν πρωτάρης, λένε", τότε είναι κάτι πολύ ψηλά πίσω από τη διαρροή.

Τούρκος αξιωματούχος που διατηρεί την ανωνυμία του δηλώνει ότι παρά το αρχικό σοκ, τελικά σκέφτηκαν πως ήταν μια καλή διαφήμιση για τον Ταϊφούν η διαρροή. Ζήτησαν μόνο από το πρακτορείο DHA, στο οποίο διέρρευσε αρχικά, να παραλείψει λεπτομέρειες, όπως την εμβέλεια του πυραύλου. Μέχρι και το κρατικό κανάλι έδωσε τελικά την είδηση. Και μάλιστα, κάποιοι όπως το κανάλι Α Χαμπέρ, άρχισαν να κοροϊδεύουν την Ελλάδα για τον φόβο που την κυρίευσε, λένε οι τουρκικές πηγές.

Ασφαλώς διερωτόμαστε γιατί δεν ζήτησαν έρευνα για να βρουν ποιος ήταν πίσω από τη διαρροή όπως συνήθως γίνεται, μεταδίδει η Άννα Ανδρέου από την Κωνσταντινούπολη.

Ειδήσεις σήμερα:

Αιδηψός: Αθώος ο άνδρας που κλώτσησε γάτα σε ταβέρνα

Κυψέλη: Νεκρός άντρας μέσα σε αυτοκίνητο

Φθιώτιδα: Εκτροχιασμός τρένου στην Τιθορέα