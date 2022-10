Κοινωνία

Σπείρα διακίνησης μεταναστών και κλοπής οχημάτων με “χρυσή λεία” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πολυπλόκαμη και καλά οργανωμένη ήταν η συμμορία, με πολλαπλό πεδίο δράσης. Η ιεραρχία, η δομή και οι ταρίφες που χρεώνε. Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ είχαν αποκομίσει οι δράστες.

Σε ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, αναφορικά με την εξάρθρωση σπείρας με πλούσια δράση και μεγάλη λεία, αναφέρονται τα εξής:

"Εξαρθρώθηκε, από το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής και τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης και της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση μη νομίμων μεταναστών από την Τουρκία στην Ελλάδα και στη συνέχεια στην προώθησή τους σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και στις κλοπές οχημάτων.

Στο πλαίσιο επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της 19-10-2022 στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, συνελήφθησαν 3 ημεδαποί και 6 αλλοδαποί, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται 14 επιπλέον μέλη της.

Όπως διαπιστώθηκε προανακριτικά, πρόκειται για εγκληματική οργάνωση με ιεραρχική δομή και συγκεκριμένο τρόπο δράσης, με διακριτούς ρόλους μεταξύ των μελών της.

Ως προς τον τρόπο δράσης της, τα μέλη της προέβαιναν σε κλοπές αυτοκινήτων, τα οποία χρησιμοποιούσαν για τη μεταφορά των μεταναστών. Επέλεγαν οχήματα με τα οποία να μπορούν να μεταφέρουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό μεταναστών.

Αφού αφαιρούσαν τα αυτοκίνητα από διάφορες περιοχές της Αττικής, με τη χρήση ειδικού τεχνικού εξοπλισμού, τα μετέφεραν στη Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια, μέλη της οργάνωσης παραλάμβαναν τα οχήματα και μετέβαιναν στα σύνορα (Έβρο), κυρίως σε δασώδεις περιοχές, απ’ όπου και παραλάμβαναν τους μετανάστες.

Αφού τους επιβίβαζαν στα οχήματα, ακολουθούσαν την αντίστροφη πορεία και μετέβαιναν στη Θεσσαλονίκη, όπου χρησιμοποιούσαν εκμισθωμένα δωμάτια για τη διαμονή τους, έως ότου αποπληρώσουν και το τελευταίο μέρος των προσυμφωνηθέντων χρημάτων.

Με την ολοκλήρωση της πληρωμής, τα μέλη τη εγκληματικής οργάνωσης είτε εφοδίαζαν με πλαστά έγγραφα τους αλλοδαπών προκειμένου να ταξιδέψουν στον τελικό τους προορισμό, είτε κανόνιζαν τη μεταφορά τους οδικώς, σε κρύπτες στο εσωτερικό φορτηγών, τα οποία μετέφεραν παράλληλα και άλλα προϊόντα.

Η εγκληματική οργάνωση είχε τέτοια δομή ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής λειτουργία αυτής, ανεξάρτητα από τη σύλληψη οποιουδήποτε εκ των μελών της.

Τα χρηματικά ποσά που απαιτούσαν για τη μεταφορά και τη διαμονή ενός εκάστου αλλοδαπού, είχαν διαμορφωθεί σε:

6.000 ευρώ για την μεταφορά από την Τουρκία στην Ελλάδα,

1.500 ευρώ για την μεταφορά από την Ελλάδα στη Βόρεια Μακεδονία,

3.000 ευρώ για την μεταφορά από την Ελλάδα σε Χώρες της κεντρικής Ευρώπης

800 έως 1.600 ευρώ για την έκδοση πλαστού διαβατηρίου, ανάλογα με την χώρα

100 έως 300 ευρώ για την έκδοση διπλώματος οδήγησης, ανάλογα με την χώρα

Για τις οικονομικές τους συναλλαγές χρησιμοποιούσαν είτε μετρητά σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις, είτε μεταφορές χρημάτων με τη μέθοδο «HAWALA».

Στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης βρέθηκαν σε οικίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη συνολικά 25 αλλοδαποί, οι οποίοι στερούνταν νομιμοποιητικών για την παραμονή στη χώρα μας εγγράφων και είχαν εισέλθει στη χώρα μας προ ημερών από την Τουρκία.

Μετά από σωματικές έρευνες και έρευνες σε οικίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

τα χρηματικά ποσά των 26.670 ευρώ, 9.000 λιρών Συρίας και 19 λιρών Τουρκίας

12 αυτοκίνητα και 1 μοτοσυκλέτα

3 εγκέφαλοι αυτοκινήτων

1,65 γραμμ. κάνναβης και 0,5 γραμμ. κοκαΐνης

συσκευή προγραμματισμού κλειδιών οχημάτων και εντοπισμού ραδιοσυχνοτήτων

πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών

πλήθος κινητών τηλεφώνων, καρτών SIM και τηλεκαρτών

ιδιόχειρες σημειώσεις και προσωπικά έγγραφα

κλειδιά αυτοκινήτων

2 δαχτυλίδια

Εξιχνιάστηκαν 27 κλοπές αυτοκινήτων, τα οποία αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.

Το συνολικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση από τη δράση της υπερβαίνει τις 900.000 ευρώ.

Επιπρόσθετα, οι συλληφθέντες έχουν κατηγορηθεί και στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα. Οι συλληφθέντες, με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή".

Ειδήσεις σήμερα:

Παναγιώτης - Ραφαήλ: τα πρώτα του βήματα και ο “χαμός” που θα κάνει! (βίντεο)

Παλαιά Επίδαυρος: Νεκρός 25χρονος ψαροντουφεκάς

Τροχαίο - Ρέθυμνο: Ακρωτηριάστηκε 20χρονος οδηγός μηχανής