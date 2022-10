Κοινωνία

Εξαφάνιση ανήλικης από δομή προστασίας - Φόβοι για την ζωή της (εικόνες)

Συναγερμό έχει σημάνει "Το Χαμόγελο του Παιδιού" ζητώντας την κινητοποίηση όλων. Μπορείτε να βοηθήσετε;

Συναγερμός έχει σημάνει για τον εντοπισμό μιας 15χρονης, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το πρωί της Παρασκευής, από δομή προστασίας ανηλίκων, στην Νέα Σμύρνη.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση από “Το Χαμόγελο του Παιδιού”, συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο καθώς πιθανόν να είναι εγκλωβισμένη σε μια επικίνδυνη κατάσταση από την οποία δεν μπορεί να διαφύγει.

Η ανακοίνωση από “Το Χαμόγελο του Παιδιού”:

“Στις 21/10/2022 στις 10:30, εξαφανίστηκε από δομή παιδικής προστασίας στη Νέα Σμύρνη η Αναστασία Τ., 15 ετών.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 21/10/2022 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης κατόπιν εισαγγελικής εντολής καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο καθώς πιθανόν να είναι εγκλωβισμένη σε μια επικίνδυνη κατάσταση από την οποία δεν μπορεί να διαφύγει.

Η Αναστασία Τ. έχει ύψος 1,60 μ., είναι αδύνατη, έχει κόκκινα μαλλιά και γαλάζια μάτια.

Φορούσε άσπρη μπλούζα, τζιν παντελόνι, άσπρο μπουφάν δερματίνη, μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ ”.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» προκειμένου να δραστηριοποιηθεί και να σταθεί κοντά στα παιδιά που έχουν εξαφανιστεί και βρίσκονται σε κίνδυνο, προβαίνει στη δημιουργία, εκτύπωση και ανάρτηση αφισών τους σε σημεία της χώρας, σε συνεργασία πάντα με τις ελληνικές αρχές. Συνεργάζεται επίσης με τα Μ.Μ.Ε. και άλλους φορείς που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην εύρεσή τους.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» παρέχει τις εξειδικευμένες υπηρεσίες του σε ΚΑΘΕ παιδί που εξαφανίζεται στην Ελλάδα με την ίδια ένταση και μεθοδικότητα με στόχο ΠΑΝΤΑ τον εντοπισμό και την επιστροφή κάθε παιδιού θύματος εξαφάνισης σε ασφαλές περιβάλλον.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών που έχει αναπτύξει, διαθέτει την τεχνογνωσία να χειρίζεται με επαγγελματισμό και εξειδίκευση περιστατικά εξαφανίσεων ανηλίκων. Ενημερωθείτε για τις διεθνείς συνεργασίες του Οργανισμού: https://www.hamogelo.gr/gr/el/diethneis-sinergasies/

Περισσότερες πληροφορίες:

Εθνικό Κέντρο για τις Εξαφανίσεις και τα Παιδιά Θύματα Εκμετάλλευσης

«Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000»

e mail: 116000@hamogelo.gr





