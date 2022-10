Κοινωνία

Κυψέλη: 40 άτομα επιτέθηκαν σε 17χρονη - Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από την ομαδική επίθεση, τραυματίστηκαν εκτός της κοπέλας, ένας νεαρός, καθώς και ένας μεσήλικας που προσπάθησε να σταματήσει τον καβγά. Πως ξεκίνησε η συμπλοκή.

(εικόνα αρχείου)

Από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, το μεσημέρι της Τρίτης, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία το βράδυ της Παρασκευής, κοντά σε σχολεία της Κυψέλης δύο 17χρονοι Έλληνες, κατηγορούμενοι κατά περίπτωση για απλή σωματική βλάβη και απειλή.

Ειδικότερα, με αφορμή διαπληκτισμό τους με μια 17χρονη, οι δύο 17χρονοι, μαζί με ομάδα περίπου 40 ατόμων, επιτέθηκαν και τραυμάτισαν ελαφρά την κοπέλα,

Ακόμη, από την μανία της ομάδας δεν γλίτωσαν ένας 19χρονος, πυο επίσης τραυματίστηκε απο τα χτυπήματα, όπως και ένας 50χρονος άνδρας, ο οποίος παρενέβη προκειμένου να σταματήσει την συμπλοκή.

Στο Τμήμα Ασφαλείας Κυψέλης, που επιλήφθηκε προανακριτικά της υπόθεσης, οδηγήθηκαν και οι γονείς των δύο κατηγορούμενων ανηλίκων για την παραμέληση της εποπτείας τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Λιζ Τρας: επίδομα 131000 ευρώ ετησίως για τις 44 μέρες στην Πρωθυπουργία!

Ρόδος: πέθανε εγκαυματίας, περιμένοντας να διακομιστεί στην Αθήνα

Αγία Ρουμέλη: Διάσωση 65χρονου - Ήταν εγκλωβισμένος στα βράχια όλη τη νύχτα (βίντεο)