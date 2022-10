Κοινωνία

ΕΛΑΣ: Συλλήψεις για ναρκωτικά στο κέντρο της Αθήνας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δεκάδες έλεγχοι του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, οδήγησαν σε συλλήψεις.

Πέντε άτομα συνελήφθησαν και 46 ελέχθησαν κατά τη διάρκεια ειδικών επιχειρήσεων της υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής που πραγματοποιήθηκαν στις 18 και 19 Οκτωβρίου στο κέντρο της Αθήνας, για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και την περαιτέρω αποτροπή παραβατικών συμπεριφορών.

Ειδικότερα, στις 18/10 συνελήφθησαν σε επιχείρηση στο κέντρο της Αθήνας, δύο Έλληνες ηλικίας 26 και 22 ετών και ένας 23χρονος αλλοδαπός, οι οποίοι κατείχαν συνολικά 18,95 γραμμ. κοκαΐνης και 8 φαρμακευτικά χάπια. Επιπλέον κατασχέθηκαν ένα αυτοκίνητο, το χρηματικό ποσό των 365 ευρώ, 4 κινητά τηλέφωνα και 2 ζυγαριές.

Επιπρόσθετα, σε επιχείρηση στην ίδια περιοχή στις 19/10, ελέχθησαν 46 άτομα και συνελήφθησαν ένας 41χρονος Έλληνας και ένας 23χρονος αλλοδαπός στην οδό Σολωμού, οι οποίοι κατείχαν 196 φαρμακευτικά δισκία. Επιπρόσθετα κατασχέθηκαν ένα αυτοκίνητο, το χρηματικό ποσό των 230 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι ειδικές δράσεις της υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών πρόκειται να συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Άντρας χτύπησε μητέρα μέσα σε αστικό λεωφορείο - Κρατούσε το ανήλικο παιδί της (βίντεο)

Χημικός ευνουχισμός - Σούρας: Υποτροπιάζουν πολλοί παιδεραστές, όταν κόψουν τα φάρμακα (βίντεο)

“Καλάθι του νοικοκυριού”: Πότε κάνει “πρεμιέρα”