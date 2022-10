Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Μονακό: Ούτε τώρα άνθισε… το τριφύλλι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι «πράσινοι» είχαν τις ευκαιρίες να πάρουν το ροζ φύλλο αγώνα, αλλά υπέπεσαν σε σωρεία λαθών.

Η δίχως πλάνο και ταυτότητα πρώτη περίοδος, καλύφθηκε από την εκκωφαντική εμφάνιση του Ντέρικ Ουίλιαμς στην τρίτη (σημείωσε τους 20 από τους 28 πόντους του), ο Παναθηναϊκός επέστρεψε από το -17 (10-27 στο 9΄), αλλά τα χαμένα ριμπάουντ και η αστοχία από τα 6.75, τον οδήγησαν στην ήττα στο ΟΑΚΑ.

Οι «πράσινοι» είδαν τη Μονακό να περνάει νικηφόρα με 83-80 από το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, για την 4η αγωνιστική της Euroleague, και το ρεκόρ τους να υποχωρεί στο 1-3. Στον αντίποδα, οι Μονεγάσκοι το βελτίωσαν σε 3-1.

«Δήμιος» των «πράσινων» στην κρίσιμη τέταρτη περίοδο, ο... πρώην, Μάικ Τζέιμς, ο οποίος σημείωσε σε αυτό το διάστημα τους 11 από τους 27 πόντους του, δίνοντας την ψυχολογία στη Μονακό για το «διπλό» και απογοητεύοντας το κοινό του Παναθηναϊκού.

Τα δύο πρόσωπα και το κοντράστ συναισθημάτων που παρουσίασε ο Παναθηναϊκός, ήταν αυτά που στοίχισαν στο «τριφύλλι», σε μία βραδιά που άρχισε με τον καλύτερο τρόπο, ανακοινώνοντας πριν το τζάμπολ την απόκτηση του Κέβιν Μπέικον.

Πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού με career high ο... θρασύς Ντέρικ Ουίλιαμς με 28 πόντους, ενώ νταμπλ νταμπλ σημείωσε ο Ματέους Πονίτκα με 12 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 13-29, 34-40, 59-60, 80-83

Τα διαδοχικά λάθη (4 στην πρώτη περίοδο) του Παναθηναϊκού και η ασύνδετη άμυνα και επίθεση, έβαλαν με το... καλησπέρα τους «πράσινους» σε μειονεκτική θέση, απέναντι σε μία Μονακό που κυριάρχησε στα ριμπάουντ και με εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας απάντησε από το εις βάρος της 9-6 στο 4΄ με επιμέρους σκορ 1-21 και στο 9΄ έγραψε το 10-27, για να κλείσει το δεκάλεπτο στο +16 (13-29).

Ένα γρήγορο 5-0 του Παναθηναϊκού φανέρωσε την προσπάθεια αντίδρασης του Παναθηναϊκού, η οποία ενισχύθηκε από την αστοχία των Μονεγάσκων από τα 6.75 στη δεύτερη περίοδο (0/5 τρίποντα) και τις αψυχολόγητες επιθέσεις του Τζέιμς, που έκανε τη μία λάθος επιλογή μετά την άλλη. Αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα οι «πράσινοι» να επιστρέψουν στη διεκδίκηση της νίκης, χωρίς να παίξουν ποιοτικό μπάσκετ, τρέχοντας σε αυτό το διάστημα επιμέρους σκορ 21-11 και παίρνοντας τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο -6 (34-40).

To τρίτο δεκάλεπτο έφερε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Ντέρικ Ουίλιαμς! Με τον Αμερικανό να παίρνει... φωτιά και να σημειώνει του 20 από τους 25 πόντους του Παναθηναϊκού σε αυτό το διάστημα, οι «πράσινοι» πέτυχαν την ανατροπή και στις λεπτομέρειες δεν κράτησαν το προβάδισμα μέχρι το φινάλε της περιόδου. Με δύο «κολλητά» τρίποντα του Ουίλιαμς, ο Παναθηναϊκός βρέθηκε μία ανάσα από την ανατροπή στο 22΄ (40-42), ενώ συνεχίζοντας το κρεσέντο του ο Αμερικανό από τα 6.75 και τη γραμμή των βολών βοήθησε τους «πράσινους» να πιστέψουν στην ανατροπή (50-50 στο 25΄). Ένα προσωπικό σερί 0-6 του Τζέιμς έδωσε ανάσα στη Μονακό (50-56), αλλά Μποχωρίδης, Λι και Ουίλιαμς από μακρινή απόσταση ολοκλήρωσαν την υπέρβαση στα 46΄΄ για τη λήξη (59-58), πριν ο Οκόμπο γράψει στο 30΄ το 59-60 από τη γραμμή της... φιλανθρωπίας.

Ο Γκουντάιτις πήρε τις μάχες μέσα στην αντίπαλη ρακέτα και κράτησε τον Παναθηναϊκό «ζωντανό» μέχρι το 35΄ (68-68), πριν αρχίσει ο Τζέιμς το γνωστό έργο του... Ο πρώην γκαρντ του Παναθηναϊκού έδωσε ανάσα με γκολ-φάουλ (68-71 στο 36΄) και τρίποντο (70-74 στο 37΄), για να προστεθούν τα χαμένα «πράσινα» ριμπάουντ και τα λάθη από το «τριφύλλι». Και πάλι όμως ο Γκριγκόνις απάντησε με προσωπικό σερί 4-0 για το 74-76 στα 49΄΄, πριν ο Χολ με κάρφωμα γράψει το 74-78 στα 26΄΄. Η Μονακό μπήκε στη ρώσικη ρουλέτα των βολών και παρά τις προσπάθειες των «πράσινων» για νέα ανατροπή, ο χρόνος δεν ήταν με το μέρος τους...

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ράντοβιτς, Λάτισεβς, Πιρ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ντέγιαν Ράντονιτς): Π. Καλαϊτζάκης 3 (1), Λι 11 (3), Παπαγιάννης, Μποχωρίδης 5 (1), Γουίλιαμς 28 (4), Άντριους 4 (1), Πονίτκα 12, Γκριγκόνις 7 (1), Μαντζούκας, Γκουντάιτις 10.

ΜΟΝΑΚΟ (Σάσα Ομπράντοβιτς): Οκόμπο 13 (1), Μπράουν 10, Λόιντ 9, Μπλόσομγκεϊμ, Ντιάλο 7, Μόερμαν 3 (1), Μοτιεγιούνας 2, Ουαταρά 2, Στραζέλ, Χολ 10, Τζέιμς 27 (3).

Ειδήσεις σήμερα:

Κυψέλη: 40 άτομα επιτέθηκαν σε 17χρονη - Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι

Τροχαίο - Καλαμπάκα: διασωληνωμένη η γυναίκα που παρέσυρε ο άνδρας της στην λαϊκή (εικόνες)

Μυτιλήνη: Δασκάλα έβαλε πιπέρι στο στόμα μαθητή και το σφράγισε με σελοτέιπ!