Βρετανία: ο Moody's υποβάθμισε την οικονομία της χώρας

Τρίτο “πλήγμα” για την προοπτική του αξιόχρεου της βρετανικής οικονομίας, μετά από τις αξιολογήσεις των οίκων S&P και Fitch.

Ο Moody’s υποβάθμισε την Παρασκευή την προοπτική του αξιόχρεου του δημοσίου του Ηνωμένου Βασιλείου από «σταθερή» σε «αρνητική», ακολουθώντας τα βήματα των άλλων δύο λεγόμενων μεγάλων διεθνών οίκων αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, του S&P και του Fitch, εν μέσω πολιτικοοικονομικής κρίσης στη χώρα μετά την παραίτηση της πρωθυπουργού και αρχηγού του Συντηρητικού κόμματος, της Λιζ Τρας.

Η απόφαση αυτή οφείλεται ότι οι αποφάσεις του Λονδίνου είναι πλέον πιο «απρόβλεπτες», την ώρα που τα προβλήματα της βρετανικής οικονομίας εντείνονται και ο πληθωρισμός αυξάνεται αλματωδώς, εξήγησε ο οίκος στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Η παρουσίαση αμφιλεγόμενου συμπληρωματικού προϋπολογισμού την 23η Σεπτεμβρίου, κατόπιν η απόσυρση σχεδόν όλων των μέτρων που ανακοινώθηκαν και η παραίτηση της κυρίας Τρας έπειτα από μόλις έξι εβδομάδες στον αριθμό 10 της Ντάουνινγκ Στριτ «αντανακλούν» το σε ποιο βαθμό έχει γίνει «πολωμένο και απρόβλεπτο» το «πολιτικό περιβάλλον στο Ηνωμένο Βασίλειο», επιχειρηματολόγησε ο Moody’s. Κάτι που ενδέχεται να «υπονομεύσει τις προσπάθειες για την εξυγίανση του προϋπολογισμού» τη στιγμή που «πιθανόν απαιτούνται μέτρα για να ελαφρυνθεί το κόστος ζωής», συμπλήρωσε.

Η υποβάθμιση του αξιόχρεου του βρετανικού δημοσίου συνδέεται επίσης με τους αυξημένους κινδύνους λόγω του βάρους του κρατικού χρέους.

Το κόστος μακροπρόθεσμου δανεισμού του βρετανικού δημοσίου έχει αυξηθεί, κάτι που περιπλέκει την αναχρηματοδότηση του δημόσιου χρέους, την ώρα που ο πληθωρισμός ίπταται περί το 10% —είναι ο υψηλότερος στην G7— και το Λονδίνο προεξοφλείται πως θα επιδιώξει περαιτέρω κρατικό δανεισμό.

Είναι πιθανή η «φθορά της αξιοπιστίας των πολιτικών» της Βρετανίας με αποτέλεσμα περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων, προειδοποίησε ο Moody’s.

Ο αμερικανικός οίκος διατήρησε το κρατικό αξιόχρεο του Ηνωμένου Βασιλείου αμετάβλητο στη βαθμίδα Aa3. Όμως η υποβάθμιση της προοπτικής σηματοδοτεί την ενδεχόμενη υποβάθμισή του μέσα στους προσεχείς 12 ως 18 μήνες.

