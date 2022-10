Κόσμος

Βρετανία - Ρίσι Σούνακ: “έτοιμος” τυπικά για την κούρσα διαδοχής της Λιζ Τρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ελάχιστο όριο υποστηρικτών εντός της Κοινοβουλευτής Ομάδας των Συντητητικών φέρεται να έχει εξασφαλίσει ο Ρίσι Σούνακ.

Ο Ρίσι Σούνακ, ο πρώην υπουργός Οικονομικών επί Μπόρις Τζόνσον, είναι ο πρώτος υποψήφιος για την ηγεσία του Συντηρητικού κόμματος που συγκέντρωσε τον απαιτούμενο αριθμό των 100 βουλευτών-υποστηρικτών του ώστε να συμμετάσχει στην ψηφοφορία για την ανάδειξη του νέου πρωθυπουργού της Βρετανίας.

Την πληροφορία αυτή μετέφερε μέσω του Twitter ένας πολιτικός συντάκτης της εφημερίδας The Guardian.

Η ψηφοφορία, εφόσον οι διεκδικητές του αξιώματος είναι περισσότεροι από δύο, θα διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα.

Η Πένι Μόρντοντ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι προτίθεται να θέσει υποψηφιότητα και εκείνη.

Η διορία για την κατάθεση των υποψηφιοτήτων λήγει το απόγευμα της Δευτέρας.

Λιζ Τρας: επίδομα 131000 ευρώ ετησίως για τις 44 μέρες στην Πρωθυπουργία!

Μπορεί η Λιζ Τρας να παρέμεινε πρωθυπουργός της Βρετανίας μόλις για περίπου 1,5 μήνα, δικαιούται όμως ένα διόλου ευκαταφρόνητο μπόνους 115.000 λιρών ή αλλιώς 131.000 ευρώ για το υπόλοιπο της ζωής της, σύμφωνα με τον Guardian.

Πρόκειται για το Επίδομα Δαπάνης Δημοσίου Δασμού — ένα κυβερνητικό σχέδιο αποζημίωσης για το προσωπικό και τις μισθολογικές δαπάνες που επιβαρύνθηκαν οι πρώην πρωθυπουργοί «από την ειδική τους θέση στη δημόσια ζωή» μετά την αποχώρησή τους από τη θέση, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της κυβέρνησης.

Στον αγγλικό πολιτικό κόσμο, οι επικριτές είναι πολλοί: «Θα έπρεπε να το αρνηθεί. Νομίζω ότι είναι το σωστό. Έχει υπηρετήσει 44 ημέρες στην εξουσία, δεν το δικαιούται πραγματικά», εκτιμά ο ηγέτης των Εργατικών Κιρ Στάρμερ.

Την άποψη συμμερίζονται πολλοί πολιτικοί εκπρόσωποι, «Τη στιγμή που ένας στους πέντε δημόσιους υπαλλήλους χρησιμοποιεί τράπεζες τροφίμων και όταν το 35% από αυτούς έχει παραλείψει γεύματα επειδή δεν είχε φαγητό, είναι πραγματικά αστείο ότι η Λιζ Τρας μπορεί να πάρει τέτοιο μπόνους», δήλωσε ο Μαρκ Σερβότκα, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Δημοσίων και Εμπορικών Υπηρεσιών.

Αυτό το μπόνους, που δημιουργήθηκε μετά την παραίτηση της Μάργκαρετ Θάτσερ το 1991, έχει ως στόχο να στηρίξει πολιτικά πρόσωπα μετά την πρωθυπουργία. Χρησιμοποιείται ιδιαίτερα για την πληρωμή εξόδων γραφείου και γραμματείας. Ορισμένοι πρώην πρωθυπουργοί έχουν κρατήσει ολόκληρο το μπόνους, όπως ο Τζον Μέιτζορ ή ο Τόνι Μπλερ. Άλλοι επέλεξαν να πάρουν μόνο μέρος του, όπως ο Ντέιβιντ Κάμερον (129.000 ευρώ) ή η Τερέζα Μέι (66.000 ευρώ). Η Λιζ Τρας δεν έχει ανακοινώσει ακόμη το ποσό που θα πάρει.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: άνοδος θερμοκρασίας το Σάββατο

S&P: Η Ελλάδα είναι ένα σκαλί πριν από την επενδυτική βαθμίδα

ΑΠΘ: Επίθεση με μολότοφ κατά αστυνομικών (βίντεο)