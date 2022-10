Κόσμος

Μαϊάμι: Πιλότος “άναψε φωτιές” σε ΗΠΑ και Κούβα (εικόνες)

O Κουβανός πιλότος, που "πέρασε" στις ΗΠΑ, με μονοκινητήριο αεροπλάνο, σοβιετικού σχεδιασμού, προκαλεί ένταση στις σχέσεις των δύο χωρών.

Κουβανός πιλότος εγκατέλειψε τη χώρα του κι έφθασε στις ΗΠΑ προσγειώνοντας χθες Παρασκευή στην πολιτεία Φλόριντα μονοκινητήριο διπλάνο σοβιετικού σχεδιασμού, ανακοίνωσαν οι αερολιμενικές αρχές του Μαϊάμι.

Περί τις 11:30 (τοπική ώρα· 18:30 ώρα Ελλάδας), το Αντόνοφ An-2, ελικοφόρο διπλάνο που άρχισε να κατασκευάζεται το 1947, προσγειώθηκε σε αεροδρόμιο στη νότια Φλόριντα, διευκρίνισαν.

Ο χειριστής είπε πως «έφυγε από τη χώρα του και ερχόταν από τη Σάνκτι Σπίριτους», επαρχία στο κεντρικό τμήμα της χώρας της Καραϊβικής όπου κυβερνά κομμουνιστική κυβέρνηση, πρόσθεσαν.

Μέλη της συνοριοφυλακής (CBP), που ανέλαβε να χειριστεί την υπόθεση, μετέβησαν επιτόπου.

Πολλοί Κουβανοί έφυγαν τους τελευταίους μήνες από τη χώρα τους, αντιμέτωπη με ελλείψεις και την βαθύτερη οικονομική κρίση των τελευταίων 30 ετών. Οι περισσότεροι προσπάθησαν να φθάσουν στις ΗΠΑ.

Από τον Οκτώβριο του 2021 ως τον Αύγουστο του 2022, σχεδόν 200.000 πολίτες της Κούβας συνελήφθησαν στα σύνορα των ΗΠΑ, από 30.000 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τους αριθμούς της CBP.

Το ζήτημα προκαλεί εντάσεις ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Αβάνα.

