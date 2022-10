Guadalajara Open: Η Σάκκαρη πέρασε στα ημιτελικά και πάει στο WTA Finals

Για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια Θα είναι ο 6ος ημιτελικός της σε ένα 1000άρι στο WTA Tour και ο 3ος στη φετινή χρονιά.

Η Μαρία Σάκκαρη ... φρόντισε να παίξει το τένις που γνωρίζει καλά, την στιγμή που το χρειαζόταν πραγματικά. Μετά από μία σύντομη περίοδο αγωνιστικής κάμψης, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια βρήκε τον εαυτό της στο Μεξικό και στο τουρνουά, που φιλοξενείται στην Γκουανταλαχάρα.

Μετά από έναν συναρπαστικό προημιτελικό, η Σάκκαρη, η οποία βρίσκεται στο Νο 6 της παγκόσμιας κατάταξης, νίκησε 6-1, 5-7, 6-4 την Ρωσίδα, Βερόνικα Κουντερμέτοβα και όχι μόνο προκρίθηκε στον ημιτελικό της διοργάνωσης, αλλά εξασφάλισε και μία θέση για το Masters, που θα διεξαχθούν στο Τέξας, από τις 31 ΟΚτωβρίου μέχρι τις 7 Νοεμβρίου. Το περίφημο τουρνουά, που ολοκληρώνει την σεζόν, θα διεξαχθεί από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 7 Νοεμβρίου, με την συμμετοχή των οκτώ κορυφαίων τενιστριών του πλανήτη.

One way ticket to Fort Worth, Texas ??



No.4 seed @mariasakkari stays the course and punches her ticket to the @WTAFinals!#GDLOPENAKRON pic.twitter.com/JcAeMythhv