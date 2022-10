Οικονομία

Τριήμερο 28ης Οκτωβρίου: Σε ποιους προορισμούς αγγίζει το 100% η πληρότητα

Αυξημένη κινητικότητα παρατηρείται στους χειμερινούς τουριστικούς προορισμούς, το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου. Που θα πάνε οι Έλληνες.

Σκυτάλη στον χειμερινό τουρισμό δίνει το μοντέλο "ήλιος και θάλασσα" την 28η Οκτωβρίου, όπου οι Έλληνες επισκέπτες αναμένεται να κατακλύσουν δημοφιλείς ορεινούς προορισμούς.

Μπορεί η "πρώτη" φθινοπωρινή έξοδος να καταγράφει αυξημένη κινητικότητα, ωστόσο δεν μπορεί ακόμα να φτάσει τα μεγέθη του 2019, όπως σημειώνει στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ταξιδιωτικών Γραφείων, FedHatta, Λύσανδρος Τσιλίδης.

Την ίδια στιγμή σημαντική μερίδα Ελλήνων, μετά από δυο χρόνια πανδημίας εκδράμει εκτός συνόρων, γεγονός που σημαίνει ότι η ταξιδιωτική βιομηχανία επιστρέφει στην κανονικότητα της.

Που θα πάνε οι Έλληνες το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου

Στην παρέμβαση του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Τσιλίδης σημειώνει ότι η παρούσα απόδραση των Ελλήνων δεν έχει γίνει μέσω οργανωμένων τουριστικών πακέτων, αλλά "κατά μόνας". Αναφορικά με τους προορισμούς που θα πρωταγωνιστήσουν σε αυτό το πρώτο "τεστ" της εγχώριας τουριστικής δράσης, ο κ. Τσιλίδης αναφέρει ότι όλοι οι χειμερινοί προορισμοί της χώρας είναι σε ζήτηση: Ζαγοροχώρια, Τζουμέρκα, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Λίμνη Πλαστήρα, Τρίκαλα, Καλαμπάκα, Μετέωρα, Πήλιο, Εύβοια, Δελφοί, Πελοπόννησος, είναι οι προορισμοί που θα πρωταγωνιστήσουν, ενώ ιδιαίτερη μνεία γίνεται για την Κρήτη, αφού φέτος πολλοί Έλληνες θα την επισκεφθούν για το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα αεροπορικά εισιτήρια για το νησί είναι ελάχιστα και μάλλον οι επισκέπτες της τελευταίας στιγμής θα πρέπει να καταφύγουν στην λύση της ακτοπλοΐας.

Σε ό,τι αφορά τους Έλληνες που θα κινηθούν εκτός συνόρων οι προορισμοί που έχουν μεγάλη ζήτηση είναι η Ιταλία, η Γαλλία, το Λονδίνο, η Αυστρία, η Τσεχία, το Παρίσι, η Ρώμη, η Πορτογαλία, η Ισπανία, ενώ σημαντική είναι και η ζήτηση για Ντουμπάι, Εμιράτα και ειδικά η Αμερική. Το γεγονός ότι πλέον η σύνδεση της Ελλάδας με τις ΗΠΑ γίνεται με απευθείας πτήσεις είναι κάτι που έχει δώσει ώθηση και τόνωση των ταξιδιών και από την Ελλάδα προς τις ΗΠΑ.

Αναφορικά με τα καταλύματα που θα επιλέξουν για τη διαμονή τους οι Έλληνες ταξιδιώτες, ο κ. Τσιλίδης αναφέρει ότι πρόκειται για μπουτίκ κυρίως ξενοδοχείων, καθώς ως γνωστό τα μεγάλα Resort έχουν κλείσει τα περισσότερα στις 15 Οκτωβρίου και λίγα είναι αυτά που έχουν παρατείνει τη λειτουργία τους έως αρχές Νοεμβρίου. Στο μεταξύ σημαντικά μερίδια επισκεπτών θα δεχθεί και ο κλάδος της βραχυχρόνιας μίσθωσης, όπως τονίζεται.

Βασίλης Κικίλιας: Μεγάλες οι πληρότητες για το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου

Από την πλευρά του ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας σε πρόσφατη δήλωση του για το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου είχε αναφέρει ότι ήδη οι πληρότητες στο Πήλιο, στη Μάνη, στα Τρίκαλα Κορινθίας και στην Αράχοβα ξεπερνούν το 90%, 95% στη Βυτίνα και στη Δημητσάνα, πολύ υψηλές πληρότητες στην Ήπειρο (Ζαγοροχώρια, Μέτσοβο, Αρίστη κ.α.), ενώ υπάρχουν και προορισμοί που πλέον πολύ δύσκολα βρίσκει κανείς κατάλυμα, όπως η ορεινή Ναυπακτία, όπου οι πληρότητες αγγίζουν το 100%.

Με τριήμερα δεν "χτίζεται" το success story του χειμώνα

Παραμένοντας στα ξενοδοχεία του ορεινού όγκου, όπου το προηγούμενο διάστημα πραγματοποίησαν την δεύτερη συνάντηση των φορέων τους - μελών της ΠΟΞ - στα Τρίκαλα Κορινθίας, οι εκπρόσωποι τους επεσήμαναν σε ανακοίνωση τους ότι "λίγο πριν την έναρξη της χειμερινής σεζόν έχει ξεκινήσει ήδη να "χτίζεται" το success story του χειμώνα γύρω από δύο τρία τριήμερα, σε μια σεζόν 130 ημερών".

Μάλιστα αφού κάνουν λόγο ότι τα ξενοδοχεία στην ηπειρωτική - ορεινή Ελλάδα είναι αντιμέτωπα με μια πρωτοφανή κρίση σημειώνουν ότι αναζητούν λύσεις επιβίωσης αλλά και παρεμβάσεις ενισχύσεις των χειμερινών ορεινών προορισμών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ώστε να αναδειχθεί και να στηριχθεί η ηπειρωτική χώρα.

