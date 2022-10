Κόσμος

Μπάιντεν για άμβλωση: βέτο για να μην τεθεί εκτός νόμου από τους Ρεπουμπλικάνους

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ξεκαθαρίζει την στάση που θα ακολουθήσει, εάν Ρεπουμπλικάνοι εξασφαλίσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.



Ο Δημοκρατικός πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δεσμεύθηκε χθες Παρασκευή ότι θα ασκήσει το δικαίωμα αρνησικυρίας που διαθέτει για να προστατεύσει το δικαίωμα στην άμβλωση σε περίπτωση που οι Ρεπουμπλικάνοι εξασφαλίσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές της 8ης Νοεμβρίου και προωθήσουν νομοσχέδια για την απαγόρευσή της σε εθνική κλίμακα.

Ερωτηθείς κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο MSNBC τι θα έκανε εάν οι Ρεπουμπλικάνοι προχώραγαν στην έγκριση νομοσχεδίων προς τον σκοπό αυτό αν, όπως αναμένεται, πάρουν τον έλεγχο του κοινοβουλίου, ο κ. Μπάιντεν απάντησε πως θα ασκήσει «βέτο σε οτιδήποτε κάνουν».

Ο Δημοκρατικός αρχηγός του κράτους επιδίωξε αυτή την εβδομάδα να κινητοποιήσει τη βάση του κόμματός του υποσχόμενος ότι θα υπογράψει νόμο που θα κατοχυρώνει το δικαίωμα στην άμβλωση σε όλη τη χώρα εάν η παράταξή του θριαμβεύσει στις εκλογές του επόμενου μήνα.

Όμως δημοσκοπήσεις εξακολουθούν να υποδεικνύουν πως το κόμμα του οδεύει να απολέσει τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων και πιθανόν της Γερουσίας σε λιγότερες από είκοσι ημέρες.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν αποπειράται τελευταία να βάλει σε πρώτο πλάνο το γυναικείο ζήτημα, καθώς το δικαίωμα στην άμβλωση υπέστη πλήγμα εξαιτίας της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου πριν από σχεδόν τέσσερις μήνες να ανατρέψει την ιστορική ετυμηγορία στην υπόθεση Ρόου εναντίον Γουέιντ, με την οποία είχε κατοχυρωθεί.

Αν οι Δημοκρατικοί εκλέξουν περισσότερους γερουσιαστές και διατηρήσουν τον έλεγχο της Βουλής, ο κ. Μπάιντεν υποσχέθηκε πως θα υπογράψει νόμο που θα εγγυάται το δικαίωμα κάθε Αμερικανίδας στην άμβλωση σε όλη τη χώρα.

Οι Δημοκρατικοί, που γενικά τάσσονται υπέρ του δικαιώματος της άμβλωσης, έχουν ισχνή πλειοψηφία στην απερχόμενη Βουλή και ελέγχουν την απερχόμενη Γερουσία χάρη στην ψήφο της αντιπροέδρου. Η Κάμαλα Χάρις μπορεί να αίρει το αδιέξοδο σε περιπτώσεις ισοψηφίας (τα δύο κόμματα έχουν πενήντα έδρες έκαστο).

Για να θέσουν εκτός νόμου την άμβλωση, οι Ρεπουμπλικάνοι, που γενικά εναντιώνονται σε αυτό το δικαίωμα, θα χρειαστεί να περάσουν νομοσχέδια, όμως κανένα τους δεν θα γίνει νόμος του κράτους εάν δεν το υπογράψει ο πρόεδρος. «Θα ασκήσω βέτο» σε οποιοδήποτε τέτοιο κείμενο, επέμεινε ο ένοικος του Λευκού Οίκου.

Ωστόσο τους αμερικανούς ψηφοφόρους απασχολεί κυρίως ο πληθωρισμός και οι οικονομικές δυσκολίες που βιώνουν πολλοί εξ αυτών, σύμφωνα με κυλιόμενη δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos για λογαριασμό του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς. Μόλις το 8% του δείγματος είπε πως το δικαίωμα στην άμβλωση σε εθνική κλίμακα θα επηρεάσει περισσότερο το τι θα ψηφίσει τον Νοέμβριο, ενώ αντίθετα το 27% αναφέρθηκε στον πληθωρισμό σε πρόσφατη κυλιόμενη έρευνα του ινστιτούτου, από την 27η Σεπτεμβρίου ως την 3η Οκτωβρίου.

