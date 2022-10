Τεχνολογία - Επιστήμη

UFO: Η NASA δημιούργησε επιστημονική επιτροπή για την μελέτη τους

Η NASA δεσμεύτηκε ότι τα ευρήματα της επιτροπής θα δοθούν στη δημοσιότητα.

Η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία (NASA) ανακοίνωσε ότι δημιούργησε μια 16μελή επιτροπή για τη μελέτη των 'Αγνωστης Ταυτότητας Εναέριων Φαινομένων (UAP), όπως είναι η νέα ονομασία των 'Αγνωστης Ταυτότητας Ιπτάμενων Αντικειμένων (UFO) - με άλλα λόγια των πιθανών εξωγήινων που μπορεί να επισκέπτονται τον πλανήτη μας.

Η επιτροπή, η οποία περιλαμβάνει καταξιωμένους επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων (αστρονόμους, φυσικούς-αστροφυσικούς, ωκεανογράφους, ειδικούς στην πληροφορική κ.α.), με επικεφαλής τον αστροφυσικό Ντέηβιντ Σπέργκελ, πρόεδρο του μη κερδοσκοπικού Ιδρύματος Simons, θα ξεκινήσει τις εργασίες της τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου. Στόχος της επιτροπής, όπου συμμετέχει επίσης ο πρώην Αμερικανός αστροναύτης Σκοτ Κέλι, είναι η έρευνα για αντικείμενα ή συμβάντα στον ουρανό που δεν μπορούν να ταυτιστούν είτε με αεροσκάφη είτε με φυσικά φαινόμενα. Η επιτροπή θα εξετάσει μόνο μη διαβαθμισμένες πληροφορίες και αναφορές, συνεπώς δεν θα έχει πρόσβαση σε ευαίσθητα στρατιωτικά δεδομένα.

"Η εξερεύνηση του αγνώστου στο διάστημα και στην ατμόσφαιρα βρίσκεται στην καρδιά αυτού που είμαστε στη NASA. Η κατανόηση των δεδομένων που έχουμε σχετικά με τα άγνωστης ταυτότητας εναέρια φαινόμενα είναι κρίσιμη για να μας βοηθήσει να εξάγουμε επιστημονικά συμπεράσματα αναφορικά με το τι συμβαίνει στους ουρανούς μας. Τα δεδομένα είναι η γλώσσα των επιστημόνων και καθιστά το ανεξήγητο εξηγήσιμο", δήλωσε ο αναπληρωτής επικεφαλής της Επιστημονικής Διεύθυνσης της διαστημικής υπηρεσίας Τόμας Ζερμπούχεν.

Η NASA δεσμεύτηκε ότι τα ευρήματα της επιτροπής θα δοθούν στη δημοσιότητα "με βάση τις αρχές της NASA για διαφάνεια, ειλικρίνεια και επιστημονική ακεραιότητα". Ο χρονικός ορίζοντας της επιτροπής θα είναι τα μέσα του 2023 περίπου, οπότε και θα πρέπει να αναμένονται τα πορίσματα της.

Το 2021 το Γραφείο του Διευθυντή των Εθνικών Υπηρεσιών Πληροφοριών των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα έκθεση, όπου αναφέρεται ότι δεν υπάρχει ικανοποιητική εξήγηση για 143 από τα 144 UAP που αναφέρθηκαν από το 2004 και μετά. Η ανακάλυψη χιλιάδων εξωπλανητών (μερικών με πιθανώς φιλόξενες συνθήκες για ζωή), οι συνεχιζόμενες σε όλη τη Γη αναφορές για θεάσεις ανεξήγητων αντικειμένων ή φαινομένων στον ουρανό και η δημοσιοποίηση για πρώτη φορά σχετικών βίντεο από το Πεντάγωνο των ΗΠΑ έχουν αναζωπυρώσει τη συζήτηση και το ενδιαφέρον για το ζήτημα των UFO/UAP.

