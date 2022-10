Πολιτική

Γεωργαντάς: Επιδότηση για λιπάσματα και ζωοτροφές - Πότε και σε ποιους θα δοθεί

Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις και οι χρόνοι καταβολής των βοηθημάτων σε αγρότες και κτηνοτρόφους. Τι είπε για τους ελέγχους στην αγορά και την Βασική Ενίσχυση.

Στην Φαίη Μαυραγάνη και στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» του ΑΝΤ1, μίλησε το πρωί του Σαββάτου ο Γιώργος Γεωργαντάς.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέρθηκε αρχικώς στην έκθεση Agrotica, στην Θεσσαλονίκη, λέγοντας πως είναι ενθαρρυντικά τα μηνύματα, αναφέροντας πως μετά από δύο χρόνια κορονοϊού, καταγράφεται ρεκόρ, με 1.650 εκθέτες από 49 χώρες, ενώ παρατηρείται μεγάλη επισκεψιμότητα από αγρότες για να δουν μηχανήματα και νέα τεχνολογικά επιτεύγματα, που θα τους βοηθήσουν στις καλλιέργειες τους.

«Υπάρχει συνεχής προσπάθεια στήριξης των αγροτών, καθώς είναι αυξημένο το κόστος παραγωγής. Η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης που παίρνουν οι αγρότες κάθε χρόνο, στο πλαίσιο της ένταξης της χώρας μας στην ΕΕ, δόθηκε για πρώτη φορά τόσο νωρίς, πριν από τις 20 Οκτωβρίου. Είναι 657 εκατομμύρια ευρώ. Θα βοηθήσει τους αγρότες εν μέσω της δύσκολης περιόδου», είπε ο κ. Γεωργαντάς.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέρθηκε και σε έκτακτα μέτρα στήριξης αγροτών και κτηνοτρόφων, για την ανάσχεση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης και της ανατίμησης και των εφοδίων και του κόστους παραγωγής.

Σε ότι αφορά τα 60 εκατομμύρια ευρώ που θα δοθούν για την αγορά λιπασμάτων, ο κ. Γεωργαντάς είπε πως «ψηφίστηκε από την Βουλή η τροπολογία. Την επόμενη εβδομάδα θα εκδοθεί η ΚΥΑ. Θα ανοίξει η πλατφόρμα από την ΑΑΔΕ για την κατάθεση αιτήσεων για να δοθούν τα χρήματα σε κάθε δικαιούχο», εκτιμώντας ότι η πίστωση των χρημάτων θα γίνει μέσα στον Νοέμβριο.

Για τους κτηνοτρόφους, ο κ. Γεωργαντάς είπε πως υπάρχει κονδύλι 89 εκατομμυρίων ευρώ για επιδότηση που αφορά αγορά ζωοτροφών, αναφέροντας πως «έχουμε καταθέσει την πρόταση στην ΕΕ και περιμένουμε απάντηση για να δρομολογήσουμε τις πληρωμές. Έχουμε ήδη δώσει άλλα 50 εκατομμύρια ευρώ για ζωοτροφές» και εκτιμώντας πως αυτές οι πληρωμές θα γίνουν μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Σημείωσε πάντως πως «προσπαθούμε να στηρίξουμε και να βοηθήσουμε όσους κτηνοτρόφους μπορούν να παράγουν μόνοι της ζωοτροφές για τα ζώα τους».

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης επεσήμανε πως «υπάρχει περιθώριο εντατικοποίησης των ελέγχων στην αγορά, κάτι που θα συμβεί το επόμενο διάστημα, λόγω και της περιόδου των Εορτών», σχετικά με τις τιμές διάθεσης των προϊόντων από τους παραγωγούς και τις τιμές που πωλούνται αυτά στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

«Ότι έχει δοθεί μέχρι σήμερα, είναι στήριξη με εθνικούς πόρους. Επιδιώκουμε από την ΕΕ να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα σε όλες τις χώρες και πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν και άλλες παρεμβάσεις», είπε ο κ. Γεωργαντάς, στο κλείσιμο της παρέμβασης του.

