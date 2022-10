Πολιτική

Ελληνοτουρκικά - Οικονόμου: Η Ελλάδα έχει ανέβει πολλές “πίστες” γεωπολιτικά και αυτό ενοχλεί

Απάντηση στις νέες προκλήσεις του Ερντογάν έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τονίζοντας ότι «δεν πείθει κανέναν» με τα μυθεύματα, τις κατασκευές και την προπαγάνδα του.



Αυστηρή απάντηση στις αλλεπάλληλες προκλήσεις του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν και άλλων Τούρκων κυβερνητικών αξιωματούχων, έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.

«Όσο κι αν προσπαθεί, όσο κι αν επιμένει ο Ταγίπ Ερντογάν και η τουρκική ηγεσία με μυθεύματα με κατασκευές, με προπαγάνδα, με απειλές, να δημιουργήσει εντυπώσεις, να μας πανικοβάλει, να μας τρομοκρατήσει, η πραγματικότητα είναι εδώ, και αντιστέκεται επίμονα» είπε μιλώντας στον ΣΚΑΙ.

«Οι θέσεις τους δεν πείθουν κανέναν στον κόσμο, όλοι αντιλαμβάνονται ότι είναι ανυπόστατοι κι ανιστόρητοι οι ισχυρισμοί του, και από την άλλη η χώρα μας έχεις καταφέρει να είναι έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση» επισήμανε.

Από την άλλη, όπως είπε ο κ. Οικονόμου, η χώρα μας εξαιτίας μιας συνεχούς και σωστής επιλογής του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από την αρχή της τετραετίας έχει καταφέρει να κάνει αυτά που πρέπει, αυτά που χρειάζεται, για να ανέβουμε πολλές - πολλές πίστες γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά, και να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε κάθε πρόκληση.

«Εμείς δεν προκαλούμε, είμαστε παράγοντας σταθερότητας και ειρήνης, αλλά είμαστε απολύτως ανυποχώρητοι στα ζητήματα εθνικής κυριαρχίας και στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, και είμαστε και απολύτως ικανοί να διαχειριστούμε την κάθε απειλή με πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα κι αυτό εκτός από εμάς το ξέρουν και όλοι οι υπόλοιποι» διεμήνυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ανέφερε επίσης ότι αυτή τη χρονική στιγμή «θα συνεχίσουμε προς αυτή τη κατεύθυνση αυτή τη στρατηγική, ψύχραιμοι, αποτελεσματικοί κι ανυποχώρητοι».

