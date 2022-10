Πολιτική

12χρονη - Μιχαηλίδου: Κοινωνικοί λειτουργοί τελούν σε “γραφειοκρατική αυτοσυντήρηση”

Αιχμές της Υφυπουργού ότι δεν έδρασαν ως όφειλαν οι κοινωνικοί λειτουργοί του Δήμου Αθηναίων. Τι είπε για την οικογένεια της ανήλικης. Πότε θα πιστωθεί το έκτακτο βοήθημα στους οικονομικά ασθενέστερους.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» του ΑΝΤ1 ήταν το Σάββατο η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, με αφορμή την υπόθεση του βιασμού και της εκπόρνευσης της 12χρονης στον Κολωνό και την συζήτηση για τις δομές προστασίας ανηλίκων.

Η κ. Μιχαηλίδου είπε πως στόχος είναι η εξάλειψη των περιπτώσεων κακοποίησης και σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων, λέγοντας πως «Το Κράτος είναι εδώ» και πως γίνονται οι απαιτούμενες ενέργειες, ώστε «τουλάχιστον να προλάβουμε έστω και μια ώρα μαρτυρίου ενός παιδιού».

Ερωτηθείσα σχετικά, είπε ότι ετησίως το Κράτος δίνει 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ για επιδόματα και επισιτιστική βοήθεια, αλλά και για τις κοινωνικές υπηρεσίες.

Αφήνοντας ευθείες βολές κατά των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είπε πως «Δεν μπορεί στον κοινωνικό λειτουργό του Δήμου να μην έχει “χτυπήσει καμπανάκι” ότι μια νεαρή μητέρα παίρνει πολλές σακούλες με τρόφιμα γιατί έχει 8 παιδιά και δεν μπορεί να τα συντηρήσει. Τουλάχιστον για να δει τις συνθήκες διαβίωσης αυτής της οικογένειας. Δεν μιλάμε για να πάει το μυαλό σου παρακάτω αν υπάρχει κακοποίηση των παιδιών».

Η κ. Μιχαηλίδου, συνέχισε λέγοντας πως «δεν μπορεί να μην το έχουν επισημάνει, να πουν οι κοινωνικοί λειτουργοί “να πάμε στο σπίτι της να πιούμε έναν καφέ. Να δούμε πως είναι στο σπίτι της η οικογένεια”».

Αναφερόμενη στην υποστελέχωση που υπάρχει και στις κοινωνικές υπηρεσίες, η κ. Μιχαηλίδου είπε «Αν ο πρώτος κοινωνικός λειτουργός το κατέγραφε στον κόμβο αλληλοβοήθειας και πήγαινε κάποιος στο σπίτι, υποστελέχωση σημαίνει ότι θα πήγαινε πάλι κάποιος όχι μετά από 3 μήνες, αλλά πολύ περισσότερο».

Εξαπολύοντας διαρκώς πυρά προς τον Δήμο Αθηναίων, η Δόμνα Μιχαηλίδου είπε: «Την υποστελέχωση που έχουν όλες οι υπηρεσίες του Κράτους, έχουμε και στις κοινωνικές υπηρεσίες. Όμως αυτό δεν μπορεί αυτομάτως να είναι πίσω από το ένστικτο γραφειοκρατικής αυτοσυντήρησης ορισμένων».

«Έχουν γίνει πράγματα, υπάρχουν κανόνες, αλλά υπάρχουν κι άλλα πράγματα που πρέπει να κάνουμε», παραδέχθηκε η Υφυπουργός.

Για το έκτακτο επίδομα

Σε ότι αφορά την καταβολή του έκτακτου επιδόματος στους οικονομικά πιο ευάλωτους συμπολίτες μας, πριν από τα Χριστούγεννα, η κ. Μιχαηλίδου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει σε δύο στάδια, λέγοντας πως η κατηγορία του ΕΦΚΑ, των χαμηλοσυνταξιούχων με εισόδημα κάτω από 8.000 ευρώ τον χρόνο μπορεί να είναι από μόνη της μια κατηγορία και η άλλη κατηγορία να αφορά όσους παίρνουν επιδόματα μέσω του ΟΠΕΚΑ.

«Μπορεί να γίνει καταβολή του βοηθήματος σε δύο διαφορετικές ημερομηνίες, με μια ημέρα διαφορά», είπε η κ. Μιχαηλίδου, λέγοντας ακόμη πως «θα προσπαθήσουμε να πληρωθούν και τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ όχι την τελευταία ημέρα του Δεκεμβρίου, αλλά νωρίτερα, λόγω των Εορτών».

