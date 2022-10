Κοινωνία

Κούγιας: Η Πισπιρίγκου έφαγε πολύ ξύλο στην Αστυνομία

Για ξυλοδαρμό της Ρούλας Πισπιρίγκου από αστυνομικούς για να ομολογήσει κάνει λόγο ο συνήγορός της.



Για ξυλοδαρμό της Ρούλας Πισπιρίγκου από αστυνομικούς προκειμένου να ομολογήσει έκανε λόγο ο ποινικολόγος και συνήγορος υπεράσπισης της 33χρονης κατηγορούμενης, Αλέξης Κούγιας.

Ο κ. Κούγιας, μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό της Πάτρας, είπε χαρακτηριστικά ότι η Πισπιρίγκου «έφαγε πολύ ξύλο στην Αστυνομία την πρώτη φορά, άλλο αν οι συγγενείς της δεν είχαν την εμπειρία ή ο δικηγόρος δεν τους έβαλε να την φωτογραφίσουν. Απ’ ότι λέει την σάπισαν στο ξύλο για να ομολογήσει».

Επίσης, ο Αλέξης Κούγιας τα "έβαλε" και με τον ιδιώτη ιατροδικαστή Γρηγόρη Λέων, καθώς και τους δύο κρατικούς ιατροδικαστές Καρακούκη και Καλόγρηα, ενώ χαρακτηρίζει «σενάριο» την δικογραφία που συνέταξε εξαρχής το Τμήμα Ανθρωποκτονιών Αττικής. Συγκεκρένα είπε: «Παίρνω μία δικογραφία, την διαβάζω και βλέπω, και κρίνω τα στοιχεία. Εχω βάλει ανθρώπους να ομολογήσουν αν κρίνω ότι όντως είναι ένοχος».

Ο κ. Κούγιας προσθέτει πως: «Η υπόθεση αυτή είναι μία δικογραφία η οποία κατασκευάστηκε ως «σενάριο» στο Τμήμα Εγκλημάτων της Ασφάλειας και στη συνέχεια αυτό το «σενάριο» φτιάχτηκε μετά από την παρουσία ορισμένων τύπων στην τηλεόραση, όπως του γνωστού ιατροδικαστή, ο οποίος ούτε σακάκι δεν προλάβαινε ν’ αλλάξει και έβγαινε σε όλα τα κανάλια πρωί – μεσημέρι – βράδυ, προφανώς αποσκοπώντας σε πολιτική καριέρα. Φτιάχτηκε λοιπόν ένα κλίμα. Και στη συνέχεια συμπληρώθηκε το «σενάριο» κι έκανε το λάθος ο κ. Τσιάρας, με τις γνωμοδοτήσεις αυτού του ανθρώπου – που είναι στέλεχος της ΝΔ – και άρχισε να συμπληρώνει».

Παράλληλα οείπε: «Στη συνέχεια ήρθαν οι Καρακούκης και Καλόγρηας και έφτιαξαν μία… έκθεση ιδεών, και αγνόησαν τις ιατροδικαστικές εκθέσεις των ατόμων που τις είχαν κάνει, όπως η κ. Τσιόλα στην Πάτρα και στο τέλος έφεραν και έναν απλό γιατρό από τη Θεσσαλονίκη να πιστοποιήσει ένα πρόβλημα στην καρδιά. Με όλα αυτά που σας ανέφερα είναι προφανές ότι θέλω να δω τη δικογραφία περαιτέρω γιατί μου λείπουν στοιχεία. Θα ζητήσω ένα μήνα προθεσμία».

