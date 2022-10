Κοινωνία

Φακελάκι: εφοριακοί δικάζονται στο Κακουργιοδικείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που και πως φέρονται να συνελήφθησαν επ' αυτοφώρω. Αρνούνται τις κατηγορίες οι ίδιοι. Τι αναφέρει η καταγγελία του επιχειρηματία.

Στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου επί κακουργημάτων θα καθίσουν την 10η Νοεμβρίου 2022 δύο εφοριακοί από την Κρήτη αντιμέτωποι με τα αδικήματα της δωροληψίας υπαλλήλων για πράξη αντικείμενη στα καθήκοντά τους από κοινού, της εκβίασης επιχείρησης από κοινού, τελεσθείσης όμως κατ’ επάγγελμα, διότι οι δράστες ενήργησαν βάσει σχεδιασμού και υποδομής, χρησιμοποιώντας την εξουσία που τους έδινε η υπαλληλική τους ιδιότητα και με σκοπό επανειλημμένης τέλεσης και μελλοντικού σταθερού βιοπορισμού, της ψευδούς βεβαίωσης κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και της παράβασης καθήκοντος από κοινού κατ’ εξακολούθηση.

Πρόκειται ειδικότερα για έναν 54χρονο κι έναν 40χρονο, υπαλλήλους της ΔΟΥ Κρήτης. Οι δύο εφοριακοί, όπως έγραψε η “δημοκρατική”, συνελήφθησαν τον Ιούνιο του 2017 στο πλαίσιο του αυτοφώρου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου. Φέρονται ειδικότερα να κατελήφθησαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου να δέχονται “δώρο” 300 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα από Ροδίτη επιχειρηματία προκειμένου να μην του επιβάλουν πρόστιμο για την απασχόληση ανασφάλιστου υπαλλήλου σε rent-a-car, ιδιοκτησίας της κόρης του.

Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, οι κατηγορούμενοι εφοριακοί υπάλληλοι ενεργώντας κατά την από 22.6.2017 εντολή ελέγχου, αφίχθησαν στην Ρόδο για να διενεργήσουν μερικό επιτόπιο φορολογικό έλεγχο εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της ορθής τήρησης των βιβλίων και έκδοσης των στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Στο πλαίσιο της ως άνω εντολής ελέγχου, οι υπάλληλοι μετέβησαν την 26η Ιουνίου 2017 σε κατάστημα ενοικιάσεως αυτοκινήτων και γενικού τουρισμού, όπου βρήκαν την ιδιοκτήτρια του καταστήματος και τον πατέρα της. Αμέσως τους δήλωσαν ότι θα προέβαιναν σε έλεγχο, τον οποίο οι τελευταίοι αποδέχθηκαν, παραδίδοντας στους δύο εφοριακούς, ό,τι στοιχεία τους ζήτησαν. Ταυτόχρονα κάλεσαν τον λογιστή τους να προσέλθει στο κατάστημα, ο οποίος και κατέφθασε δέκα λεπτά αργότερα.

Μετά το πέρας του ελέγχου, ο λογιστής αποχώρησε από το κατάστημα και τότε ο ένας φέρεται να ανακοίνωσε στον ιδιοκτήτη ότι θα προέβαινε σε δεύτερο έλεγχο και ζήτησε εκ νέου τα βιβλία της επιχείρησης, ο δε τελευταίος ανταποκρίθηκε στο αίτημά του. Τότε φέρεται να του ανακοίνωσε ότι ένας υπάλληλος της επιχείρησης εργαζόταν χωρίς να φαίνεται στα βιβλία υποδεικνύοντάς του ένα άτομο που βρισκόταν στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος.

Δεν δέχθηκε ως αξιόπιστες τις εξηγήσεις του ιδιοκτήτη και τον προέτρεψε να ασφαλίσει τον εργαζόμενο για να μην έχει προβλήματα στο μέλλον, υπενθυμίζοντάς του το υψηλό πρόστιμο των 10.500 ευρώ που επισύρει μία τέτοια παράβαση. Τότε ο έτερος ελεγκτής, όπως αναφέρεται στο βούλευμα απευθύνθηκε στον ιδιοκτήτη λέγοντάς του «ετοίμασε κανένα χαρτζιλικάκι» και του ζήτησε μία κάρτα του καταστήματος όπου θα ανέγραφε και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του.

Το ίδιο βράδυ ο ιδιοκτήτης δέχθηκε κλήση από έναν άγνωστο σε αυτόν αριθμό κινητού τηλεφώνου όπου ο δεύτερος κατηγορούμενος φέρεται συστηνόμενος ως ο «Γιάννης από την Κρήτη» να του ζήτησε να συναντηθούν άμεσα. Ο ιδιοκτήτης του απήντησε ότι δεν μπορούσε να βρεθούν άμεσα και τότε ο κατηγορούμενος του ανακοίνωσε ότι θα περνούσαν από το κατάστημα το πρωί περί ώρα 08:15.

Αυτή η συμπεριφορά θορύβησε τον ιδιοκτήτη, ο οποίος αποφάσισε να καταγγείλει το περιστατικό στις Αρχές και έτσι προσήλθε την 27η Ιουνίου 2017 και περί ώρα 08:00 στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου και περιέγραψε στους αστυνομικούς τις πιέσεις που δέχθηκε από τους υπαλλήλους για να τους καταβάλει χρήματα για να μην καταγράψουν την υποτιθέμενη παράβαση. Ενόσω μάλιστα βρισκόταν στο Τμήμα Ασφαλείας, περί ώρα 08:35’ δέχθηκε κλήση στο κινητό του τηλέφωνο από την θυγατέρα του, που τον ενημέρωσε ότι οι δύο κατηγορούμενοι βρίσκονταν ήδη στο κατάστημα της επιχείρησης και τον ανέμεναν.

Τότε, ο ιδιοκτήτης, κατόπιν συνεννόησης με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, τους παρέδωσε τρία χαρτονομίσματα των 100 ευρώ έκαστο, τα οποία αφού οι αστυνομικοί προσημείωσαν του τα επέστρεψαν.

Εν συνεχεία, μετέβη στο κατάστημα όπου βρήκε τους δύο κατηγορουμένους που άρχισαν να συζητούν για κάτι ελέγχους και τότε, ο νεότερος του είπε επιτακτικά «ξύσου», χωρίς να ενθυμείται ακριβώς την έκφραση, καθώς μιλούσε στην κρητική διάλεκτο. Επειδή ο ιδιοκτήτης έδειξε να μην καταλαβαίνει τι του είχε πει ο έτερος, του ζήτησε να δώσει ό,τι καταλαβαίνει. Τότε ο ιδιοκτήτης έβγαλε και άφησε στο γραφείο του τα προσημειωμένα τρία ως άνω χαρτονομίσματα τα οποία ο ένας κατηγορούμενος πήρε, ευχαριστώντας τον και ανακοινώνοντάς του παράλληλα ότι θα τα έλεγαν ξανά σε 15 ημέρες και εν συνεχεία αποχώρησαν από το κατάστημα.

Εν τω μεταξύ, αστυνομικοί της Υ.Α. Ρόδου, που είχαν θέσει το κατάστημα υπό διακριτική παρακολούθηση, παρατήρησαν την έξοδο των δύο κατηγορουμένων, τα χαρακτηριστικά των οποίων προσομοίαζαν στις περιγραφές που τους είχε δώσει ο ιδιοκτήτης, τους ακολούθησαν και τους προσέγγισαν δηλώνοντάς τους την ιδιότητά τους.

Στο άκουσμα της ιδιότητας των αστυνομικών οργάνων, ο νεότερος από τους κατηγορουμένους απέρριψε στο έδαφος ένα διαφημιστικό φυλλάδιο του ανωτέρω καταστήματος-χάρτη της Ρόδου, το οποίο περισυνέλεξαν οι αστυνομικοί και διαπίστωσαν ότι στο εσωτερικό του οι δύο κατηγορούμενοι είχαν αποκρύψει τα τρία προσημειωμένα χαρτονομίσματα των 100 ευρώ έκαστο.

Ακολούθως οι δύο κατηγορούμενοι συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στα γραφεία της Υ.Α. Ρόδου όπου και έγινε αναγνώρισή τους.

Οι ίδιοι αρνούνται κατηγορηματικά τα όσα τους αποδίδονται.

Πηγή: dimokratiki.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτμος: Θρήνος για τον καπετάνιο - Έρευνα για την τραγωδία

Μαϊάμι: Πιλότος “άναψε φωτιές” σε ΗΠΑ και Κούβα (εικόνες)

Χημικός ευνουχισμός - Σούρας: Υποτροπιάζουν πολλοί παιδεραστές, όταν κόψουν τα φάρμακα (βίντεο)