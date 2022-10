Πολιτική

Ερντογάν: Οι μουσουλμάνοι σε Δυτική Θράκη και Κύπρο δέχονται επιθέσεις

Νέες προκλητικές δηλώσεις από τον Τούρκο Πρόεδρο. Στο "στόχαστρο" του και ο Εμανουέλ Μακρόν.



Συνεργασία του ισλαμικού κόσμου ζήτησε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν για να αντιμετωπιστούν οι επιθέσεις που δέχονται οι μουσουλμάνοι σε Κύπρο και Δυτική Θράκη. Κατηγόρησε επίσης τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν ότι είχε πει ψέματα για τον ρόλο της γαλλικής εταιρείας Lafarge στη βόρεια Συρία.



Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, σε ομιλία του στην 12η Διάσκεψη του Οργανισμού Ισλαμικών Κρατών στην Κωνσταντινούπολη, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε «από την Παλαιστίνη μέχρι το Κασμίρ, από την Κύπρο μέχρι τη Δυτική Θράκη, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις επιθέσεις που στοχεύουν τον ισλαμικό κόσμο αν δεν αυξήσουμε τη συνεργασία μας σε όλα τα μέτωπα».



Ο Τούρκος Πρόεδρος απευθυνόμενος στον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν και τον ρόλο της γαλλικής εταιρείας Lafarge σε σχέση με την τρομοκρατία, είπε: «Σήμερα αποκαλύπτεται μία προς μία με δικαστικές αποφάσεις με στοιχεία ότι όσοι μας συκοφάντησαν χθες έκαναν δουλειές με το DAESH, έκαναν εμπόριο και μετέφεραν εκατομμύρια ευρώ σε τρομοκράτες ταυτόχρονα. Όταν εγώ ο ίδιος είχα πει πώς ο γαλλικός γίγαντας του τσιμέντου που ονομάζεται Lafarge υποστήριξε τρομοκρατικές οργανώσεις στο βόρειο τμήμα της Συρίας, πώς τις βοήθησε και πώς έριχνε μπετόν με μίξερ ανοίγοντας τους τούνελ, οι Γάλλοι δεν το κατάλαβαν. Το είπα στον Γάλλο Πρόεδρο Μακρόν. Στη γαλλική Βουλή ζήτησαν εξηγήσεις από τον Μακρόν για την Lafarge. Η Lafarge έχει γίνει ένα από τα πιο σημαντικά θέματα στην ατζέντα της Γαλλίας. Γιατί το κερί του ψεύτη καίει μέχρι το βράδυ. Και αυτό το ψέμα δεν έπιασε».

