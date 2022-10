Οικονομία

Ηλεκτρικό ρεύμα: “Βουτιά” στις χρεώσεις για τον Νοέμβριο

Ποιο θα ειναι το ύψος της επιδότησης, που θα κρίνει την τελική τιμή για τους καταναλωτές. Έως 45 λεπτά / κιλοβατώρα μείωσαν οι πάτροχοι τα τιμολόγια για τον Νοέμβριο.

Χαμηλότερες σε ποσοστό που υπερβαίνει το 30% για την πλειονότητα των καταναλωτών και για κάποιους έως και 38% θα είναι οι χρεώσεις των παρόχων για τα τιμολόγια ρεύματος του Νοεμβρίου σε σχέση με αυτά του Οκτωβρίου, αφού οι τελικές τιμές θα διαμορφωθούν μετά τις κρατικές επιδοτήσεις που θα ανακοινωθούν τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Ο Νίκος Ρογκάκος, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, την Παρασκευή, αποκάλυψε πως η κρατική επιδότηση θα είναι μεταξύ €0,15 και €0,20 /ΚWh, με το ακριβές ύψος της να ανακοινώνεται μέσα στην εβδομάδα:

Οι τιμές στη μεγάλη γκάμα των παρόχων διαμορφώνονται για τον Νοέμβριο στα επίπεδα των 35-39,5 λεπτών/κιλοβατώρα, που είναι όχι μόνο κατά πολύ χαμηλότερες από τις τιμές του Οκτωβρίου (56 έως 70 λεπτά) και του Σεπτεμβρίου (68-80 λεπτά), αλλά και του Αυγούστου, με τις χαμηλότερες τιμές του τελευταίο τριμήνου στα 48,6-59 λεπτά.

Οι επιδοτήσεις

Η σημαντική αυτή μείωση των χρεώσεων από τους παρόχους θα περιορίσει τις κρατικές επιδοτήσεις σε κάτω από 800 εκατ. ευρώ, έναντι 1,1 δισ. τον Οκτώβριο και 1,9 δισ. τον Σεπτέμβριο, υπό την προϋπόθεση ότι η κυβέρνηση θα επιδιώξει τη συγκράτηση των τιμών στα επίπεδα των 14-17 λεπτών/κιλοβατώρα, όπως έχει δεσμευθεί και πράξει μέχρι σήμερα. Δεδομένου ότι η άσκηση των επιδοτήσεων ξεκινάει με σημείο αναφοράς το τιμολόγιο της ΔΕΗ, η επιδότηση για τον Νοέμβριο αναμένεται να κινηθεί κάτω και από τα επίπεδα του Αυγούστου των 337 ευρώ/μεγαβατώρα, πιθανότατα και κάτω από τα 250 ευρώ, και πολύ πιο κάτω από αυτά του Σεπτεμβρίου (639 ευρώ) και του Οκτωβρίου (436 ευρώ).

Κέρδη για συνεπείς

Οι μεγάλοι κερδισμένοι σε κάθε περίπτωση θα είναι καταναλωτές που πληρώνουν στην ώρα τους τον λογαριασμό και είναι πελάτες εταιρειών που προσφέρουν εκπτώσεις συνέπειας της τάξης του 20% έως και 27%, οι οποίες μαζί με τις επιδοτήσεις θα περιορίσουν την τελική τιμή σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα τιμολόγια των εταιρειών Εlpedison, Ηρων και Αέριο Αττικής, που μετά τις εκπτώσεις συνέπειας διαμορφώνονται στα χαμηλά των 35-37,6 λεπτών/κιλοβατώρα, μειωμένα κατά 33% έως και 38% σε σχέση με τον Οκτώβριο. Στα 37,5 λεπτά τιμολογεί την κιλοβατώρα και η NRG, ανεξαρτήτως έκπτωσης συνέπειας (μείωση 35% σε σχέση με τον Οκτώβριο).

Χρεώσεις της ΔΕΗ

Στον αντίποδα βρίσκονται οι δύο μεγαλύτεροι πάροχοι της αγοράς, ΔΕΗ και Protergia, με συνολικό μερίδιο πάνω από 70% και χρεώσεις που κυμαίνονται από 39,5 έως 39,7 λεπτά/κιλοβατώρα και στα 40,9 λεπτά για τις καταναλώσεις πάνω από 500 κιλοβατώρες στα τιμολόγια της ΔΕΗ.

Οι τιμές των δύο μεγάλων παρόχων, αν και μειωμένες πάνω από 30% σε σχέση με τον Οκτώβριο, είναι οι υψηλότερες της αγοράς, με εξαίρεση τις μικρές εταιρείες Volterra και Energy με μικρό μερίδιο πελατών, οι τιμές των οποίων διαμορφώνονται αντίστοιχα στα 42,8 και 45 λεπτά/κιλοβατώρα.

Η ΔΕΗ τιμολογεί τον Νοέμβριο τις πρώτες 500 κιλοβατώρες στα 39,7 λεπτά/κιλοβατώρα έναντι 59,5 λεπτών τον Οκτώβριο και τις πάνω από 500 στα 40,9 λεπτά/κιλοβατώρα από 60,7 λεπτά τον Οκτώβριο, με ενιαίο πάγιο 3,5 ευρώ.

Η Protergia χρεώνει την κιλοβατώρα στα 39,5 λεπτά από 57,63 λεπτά τον Οκτώβριο και το πάγιο στα 5 ευρώ.

Η αρχική χρέωση της κιλοβατώρας στο τιμολόγιο της Elpedison είναι στα 41 λεπτά και με την έκπτωση συνέπειας διαμορφώνεται στα 35 λεπτά. Η Ηρων στο βασικό της πρόγραμμα Generous χρεώνει την κιλοβατώρα στα 47 λεπτά και το πάγιο στα 3 ευρώ από 69,8 τον Οκτώβριο και η τιμή μετά την έκπτωση συνέπειας (20%) πέφτει στα 37,6 λεπτά. Ακόμη χαμηλότερα διαμορφώνεται η τιμή για τους πελάτες της Ηρων οι οποίοι θα επιλέξουν το νέο πρόγραμμα που λάνσαρε στην αγορά από τον Αύγουστο και αφορά συνδυαστική προμήθεια ρεύματος και φυσικού αερίου. Η αρχική τιμή αυτού του συνδυαστικού προγράμματος είναι 47 λεπτά/κιλοβατώρα και μετά την έκπτωση συνέπειας 27% καταλήγει στα 34,3 λεπτά/κιλοβατώρα.

Η χρέωση της Αέριο Αττικής είναι 37 λεπτά/κιλοβατώρα, μειωμένη κατά 38% από τον Οκτώβριο (59,4 λεπτά) και με την έκπτωση συνέπειας μειώνεται στα 35 λεπτά/κιλοβατώρα. Η χρέωση της ΖeniΘ διαμορφώνεται στα 38,5 λεπτά/κιλοβατώρα μειωμένη κατά περίπου 35% έναντι του τρέχοντος μήνα (58,9 λεπτά). Στα 40,6 λεπτά χρεώνει την κιλοβατώρα η Watt+Volt και στα 39,5 λεπτά η Ελίν (μείωση κατά 31% και 34% αντίστοιχα από τον Οκτώβριο). Τέλος, η χρέωση της Volterra είναι 42,8 λεπτά/κιλοβατώρα και της WE Energy 45 λεπτά/κιλοβατώρα, μειωμένες κατά 38% και 35% αντίστοιχα από τον Οκτώβριο.

Φθηνότερο αέριο

Η εντυπωσιακή αποκλιμάκωση των τιμών προμήθειας για τον επόμενο μήνα είναι αποτέλεσμα της πτώσης της τιμής του φυσικού αερίου, που αναμένεται να επηρεάσει πτωτικά και το συμβόλαιο του TTF τον Νοέμβριο. Τον Οκτώβριο έκλεισε στα 203 ευρώ/μεγαβατώρα, ενώ τον επόμενο μήνα αναμένεται να διαμορφωθεί κάτω από τα 140 ευρώ/μεγαβατώρα κα-ταγράφοντας υποχώρηση κοντά στο 30%.

