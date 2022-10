Πολιτική

Τσίπρας: Η χώρα βιώνει πρωτοφανή και πολύπλευρη κρίση

Τα βασικά ερωτήματα στα οποία καλείται να απαντήσει ο ΣΥΡΙΖΑ στην πορεία προς τις εκλογές έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας, στην ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.



Τα βασικά ερωτήματα στα οποία καλείται να απαντήσει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην πορεία προς τις εκλογές, καθώς όπως είπε η χώρα βιώνει μία πρωτοφανή κρίση, μέσα σε ένα ευρύτερο διεθνές περιβάλλον ανασφάλειας και κινδύνων, έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας, στην ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Αλέξανδρου Νικολαΐδη. Ξεκινώντας την ομιλία του ο κ. Τσίπρας σημείωσε ότι «καλούμαστε να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις για τη δράση του κόμματος μπροστά σε πολύ μεγάλες προκλήσεις» και εξήγησε: «Η χώρα μας βιώνει μια πρωτοφανή και πολύπλευρη κρίση. Οικονομική, κοινωνική, υγειονομική, ηθική. Και είναι γι' αυτό κρίσιμη και αποφασιστική, η παρέμβαση και η λειτουργία του κόμματός μας τους ερχόμενους μήνες».

Ακολούθως έθεσε τα ερωτήματα στα οποία θα κληθεί να απαντήσει το κόμμα: «Πού πάει η Ελλάδα; Πού πρέπει και θέλουμε να πάει, μέσα σε ένα κόσμο ανασφάλειας και κινδύνων; Πως θα θέσουμε ανάχωμα στη κρίση με ασφάλεια, δημοκρατία και δικαιοσύνη; Πώς θα ξεφύγουμε από το σημερινό φαύλο καθεστώς που υπονομεύει το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία και δουλεύει εντατικά για τα κέρδη μια μικρής και κρατικοδίαιτης ολιγαρχίας;».

Δίνοντας το ευρύτερο πλαίσιο ο κ. Τσίπρας σημείωσε ότι το τέλος της ιστορίας, που υποσχέθηκε ο νεοφιλελευθερισμός, έχει αποδειχτεί η αρχή ενός νέου κύκλου γεωστρατηγικής αστάθειας, πολέμων, αίματος και προσφυγιάς: «Οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες αυξάνονται δραματικά, αντί να μειώνονται. Η άκρα Δεξιά, ακόμα και στη φαιά νεοφασιστική και νεοναζιστική εκδοχή της, τρέφεται από το βάθος, τον κυνισμό και το εύρος της προκλητικής αδικίας σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο. Η απληστία και η έλλειψη ενσυναίσθησης των λίγων και της πολιτικής κάστας που τους εκπροσωπεί, γεννούν την απόγνωση των πολλών. Κι αυτή είναι μια επικίνδυνη εξέλιξη».

