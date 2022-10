Οικονομία

“Καλάθι του νοικοκυριού”: Πότε κάνει “πρεμιέρα”

"Το καλάθι του νοικοκυριού", θα διατηρείται για επτά μέρες και θα αλλάζει κάθε Τετάρτη. Συνεχείς ελέγχους προανήγγειλε ο Νίκος Παπαθανάσης.

Στις 2 Νοεμβρίου θα ανακοινωθεί "το καλάθι του νοικοκυριού", θα διατηρείται για επτά μέρες και θα αλλάζει κάθε Τετάρτη. Αυτό ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης σήμερα το πρωί στο Open.

Yπογράμμισε ότι το υπουργείο δέχεται, εκτός από την υποχρεωτική εφαρμογή του καλαθιού για τις μεγάλες αλυσίδες (είναι γύρω στις 15-17 αλυσίδες), να συμμετάσχουν και μικρότερες αλυσίδες. «Δεχόμαστε να υπάρχει ξεχωριστό καλάθι από οποιαδήποτε άλλη μικρή αλυσίδα αλλά αν το κάνει απλώς θα πρέπει να το τηρήσει» είπε ο αναπληρωτής υπουργός, προσθέτοντας ότι οι έλεγχοι θα είναι συνεχείς και θα προβλέπεται πρόστιμο 5.000 ευρώ την ημέρα.

«Η Επιτροπή Ανταγωνισμού κάνει τη δουλειά της κι εμείς τη δική μας» σχολίασε ο ίδιος απαντώντας σε ερώτηση εάν θα έχει προλάβει η Επιτροπή να γνωμοδοτήσει τις επόμενες επτά ημέρες, καθώς, όπως είπε, η νομοθετική ρύθμιση θα έρθει στη Βουλή για ψήφιση εντός της προσεχούς εβδομάδας.

Ο κ. Παπαθανάσης σημείωσε ότι δεν υπάρχει περιορισμός εάν τα προϊόντα που θα βάλει κάθε επιχείρηση στο καλάθι θα είναι επώνυμα ή ιδιωτικής ετικέτας «σκοπός είναι να υπάρξει συγκράτηση και μειωμένες τιμές».

