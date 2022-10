Κοινωνία

Φωτιά στον Ίασμο: ρίψεις νερού και από αέρος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων πυρόσβεσης για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Φωτιά ξέσπασε και στην Ηλεία.

Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κερασιά του δήμου Ιάσμου Κομοτηνής, ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης, που έφθασαν στην περιοχή και ξεκίνησαν την μάχη για την κατάσβεση.

Παράλληλα, δόθηκε εντολή και για ρίψεις από τις εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης.

Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κερασιά του δήμου Ιάσμου Κομοτηνής. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 22, 2022

Λίγη ώρα αργότερα, πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Αστεραίικα Ηλείας.

Επίσης, για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αστεραίικα Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 22, 2022





Ειδήσεις σήμερα:

Πάτμος: Θρήνος για τον καπετάνιο - Έρευνα για την τραγωδία

Χημικός ευνουχισμός - Σούρας: Υποτροπιάζουν πολλοί παιδεραστές, όταν κόψουν τα φάρμακα (βίντεο)

12χρονη - Μιχαηλίδου: Κοινωνικοί λειτουργοί τελούν σε “γραφειοκρατική αυτοσυντήρηση”