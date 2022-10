Κοινωνία

Επεισόδια στην Αθήνα - ΕΛΑΣ: Σύλληψη ανηλίκου και δυο τραυματίες αστυνομικοί

Ανακοίνωση για το χρονικό των επεισοδίων που σημειώθηκαν στο κέντρο της Αθήνας εξέδωσε η ΕΛΑΣ.



Ανακοίνωση για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στο κέντρο της Αθήνας εξέδωσε η ΕΛΑΣ, σύμφωνα με την οποία συνελήφθη ένας ανήλικος, ενώ δυο αστυνομικοί τραυματίστηκαν.

Αναλυτικά η ΕΛΑΣ αναφέρει:

Την 18.00 ώρα της Παρασκευής 21 Οκτωβρίου 2022, μετά από κάλεσμα διαφόρων Οργανώσεων, Ομάδων και Συνελεύσεων, πραγματοποιήθηκε συνάθροιση 700 περίπου ατόμων, στην Πλατεία Μοναστηρακίου.

Την 19.00 ώρα, ξεκίνησε η πορεία των ατόμων και μέσω των οδών Αθηνάς, Σταδίου, Αιόλου, Πανεπιστημίου εισήλθε στην οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου με κατεύθυνση το Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας και στη συνέχεια την Πλατεία Βικτωρίας.

Την 19.30 ώρα και ενώ η πορεία εξελίσετο στην οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου, ομάδα 50 περίπου ατόμων, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, αποσπάσθηκαν από τον κορμό της πορείας και επιτέθηκαν με ρίψη μολότοφ στις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο ύψος της οδού Βερανζέρου, προ του Αστυνομικού Τμήματος Ομονοίας.

Οι αστυνομικές δυνάμεις, με περιορισμένη χρήση των αναγκαίων μέσων, τους απώθησαν και τα άτομα διασκορπίσθηκαν προς διάφορες κατευθύνσεις.

Στη συνέχεια ομάδα ατόμων έθεσε φωτιά σε κάδους στην οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου και επιτέθηκαν εκ νέου, στο ύψος της οδού Χαλκοκονδύλη, με ρίψη μολότοφ και άλλων αντικειμένων, στις αστυνομικές δυνάμεις που τους καταδίωκαν.

Μετά από λίγο, τα ανωτέρω άτομα διαλύθηκαν προς την Πλατεία Βικτωρίας και εισήλθαν στον Σταθμό του Ηλεκτρικού, όπου προξένησαν φθορές σε ακυρωτικά μηχανήματα.

Συνελήφθη ανήλικος ημεδαπός κατηγορούμενος για συμμετοχή στις επιθέσεις σε βάρος των αστυνομικών δυνάμεων και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για εμπρησμό και έκρηξη κατά συναυτουργία, κατασκευή και κατοχή εμπρηστικών υλών, διατάραξη της κοινής ειρήνης, απλή σωματική βλάβη και απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά αστυνομικών, βία κατά υπαλλήλων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και περί φωτοβολίδων και βεγγαλικών.

Από τις προαναφερόμενες επιθέσεις τραυματίσθηκαν δύο αστυνομικοί οι οποίοι διακομίσθηκαν στο Νοσοκομείο.

