Χαλάνδρι: Έκλεβαν ανήλικους με την απειλή μαχαιριού

Που εντοπίστηκαν οι δράστες και τι βρέθηκε στην κατοχή τους.



Συνελήφθη 25χρονος ημεδαπός διωκόμενος για ληστείες σε βάρος ανηλίκων.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Συνελήφθη, απογευματινές ώρες της 21-10-2022 στο Χαλάνδρι, από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 25χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε απόφαση με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 8 ετών για ληστείες.

Ειδικότερα, ο 25χρονος από κοινού με συνεργούς, προσέγγιζαν σε διάφορες περιοχές της Αττικής, κυρίως ανήλικους και με την απειλή μαχαιριών και χρήση σωματικής βίας, αφαιρούσαν χρηματικά ποσά και κινητά τηλέφωνα.

Σε κάποιες περιπτώσεις, εκδήλωναν ιδιαίτερα σκληρή συμπεριφορά προς τα θύματα.

Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

