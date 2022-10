Υγεία - Περιβάλλον

Τροχαίο δυστύχημα στην Ημαθία: Υποβλήθηκε σε χειρουργείο η 11χρονη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο τροχαίο δυστύχημα έχασε τη ζωής της η 15χρονη αδελφή του κοριτσιού. Ποια είναι η κατάσταση υγείας της 11χρονης.



Στο Γενικό Νοσοκομείο “Ιπποκράτειο” της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται η 11χρονη που έχασε την αδελφή το βράδυ της Παρασκευής σε τροχαίο δυστύχημα στην Παλαιοχώρα Ημαθίας.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης της υγείας της, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της από το νοσοκομείο Βέροιας, όπου μεταφέρθηκε σε πρώτη φάση.

Η ανήλικη παρακολουθείται από ορθοπεδικούς και παιδοχειρουργούς, ενώ έχει υποβληθεί και σε χειρουργείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ανήλικο παιδί φέρει κατάγματα στα πόδια και έχει τραύματα στο κεφάλι, ενώ υποβάλλεται συνεχώς σε εξετάσεις προκειμένου οι θεράποντες ιατροί να έχουν πλήρη ιατρική εικόνα για την ασθενή. Οι ίδιοι εκτιμούν πως η κατάσταση της υγείας της είναι σταθερή.

Υπενθυμίζεται πως στο τροχαίο δυστύχημα έχασε τη ζωής της η 15χρονη αδελφή του κοριτσιού.

πηγή: thestival.gr





Ειδήσεις σήμερα:

Πάτμος - Θάνατος καπετάνιου: το κρουαζιερόπλοιο “ρούφηξε” το ρυμουλκό

Ηράκλειο - Επίθεση με καυστικό υγρό: Στην ΜΕΘ ο 36χρονος με το βαρύ ποινικό παρελθόν

Κούγιας: Η Πισπιρίγκου έφαγε πολύ ξύλο στην Αστυνομία