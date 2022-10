Κόσμος

Βασιλιάς Κάρολος: Θα διατηρήσει όλα τα μέλη της “αυλής” του

Ο βασιλιάς Κάρολος «δεν θα προχωρήσει» τελικά τα πλάνα που τον ήθελαν να μειώνει τον αριθμό των μελών της αυλής του και θα κρατήσει γύρω του πολύ συγκεκριμένα μέλη της βασιλικής οικογένειας που θα τον εκπροσωπούν.



Ο βασιλιάς Κάρολος «δεν θα προχωρήσει» τελικά τα πλάνα που τον ήθελαν να μειώνει τον αριθμό των μελών της αυλής του και θα κρατήσει γύρω του πολύ συγκεκριμένα μέλη της βασιλικής οικογένειας που θα τον εκπροσωπούν, όπως είκαζαν κριτικοί και αναλυτές του Παλατιού, κάνοντας λόγο για εξορθολογισμό της λίστας των εργαζόμενων.

Σε μια από τις πιο «συντηρητικές» αποφάσεις που έχει λάβει μέχρι στιγμής στη μοναρχία του, ο βασιλιάς Κάρολος θα διατηρήσει τα 11 μέλη της βασιλικής οικογένειας που θα δουλεύουν επίσημα στην αυλή του και θα τον εκπροσωπούν σε επίσημες εκδηλώσεις, ιδιαίτερα σε αυτές που δεν θα μπορεί να παραβρεθεί ο ίδιος.

Επίσης, ο 73χρονος βασιλιάς θα συνεχίζει να πληρώνει κανονικά φόρους όπως έκανε και η μητέρα του, η οποία έδωσε τέλος το 1993 στη φορολογική απαλλαγή του μονάρχη της Βρετανίας, που είχε θεσπίσει ο πατέρας της, βασιλιάς Γεώργιος ο 6ος.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές Οκτώβρη, πηγές του Παλατιού είχαν μιλήσει στο βρετανικό μέσο για την «Operation Golden Orb» (μτφ. Επιχείρηση Χρυσή Σφαίρα), μέσω της οποίας ο στόχος του βασιλιά Καρόλου είναι να δώσει τον τόνο μιας βελτιωμένης και σύγχρονης μοναρχίας στην τελετή στέψης του αλλά παράλληλα να διατηρήσει λίγη από τη λαμπρότητα και τη μεγαλοπρέπεια της βασίλισσας Ελισάβετ.

Παράλληλα, η απόφασή του να διατηρήσει τον αριθμό των μελών της βασιλικής οικογένειας που θα δουλεύουν επίσημα για το Παλάτι είναι για να μπορεί να ακολουθήσει και το φορτωμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων που θα πρέπει να παρευρεθεί.

Άλλωστε, οι στενοί σύμβουλοι του Παλατιού πιστεύουν ότι με λιγότερες… γενιές εργαζομένων βασιλικών, η οικογένεια θα πρέπει να περικόψει περίπου 3.500 από τις ετήσιες δεσμεύσεις της.

Βέβαια, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, σε κάθε περίπτωση ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η Κέιτ θα πρέπει να αυξήσουν το φόρτο εργασίας τους. Όμως, η Κέιτ έχει δηλώσει ότι προτιμά να αφοσιωθεί περισσότερο στην οικογένειά της, παρά στο ήδη φορτωμένο βασιλικό πρόγραμμα.

πηγή: Daily Mail

