Ουκρανία – Χερσώνα: Εντολή εκκένωσης της πόλης από τους αμάχους

Χιλιάδες αμάχων εγκαταλείπουν εδώ και ημέρες την πόλη διασχίζοντας τον ποταμό Ντνίπρο, μετά την ουκρανική αντεπίθεση.

Οι ρωσικές αρχές κατοχής στην ουκρανική πόλη της Χερσώνας κάλεσαν σήμερα τους αμάχους να εγκαταλείψουν άμεσα την πόλη, εξαιτίας της κλιμάκωσης της πολεμικής κατάστασης.

Χιλιάδες αμάχων εγκαταλείπουν εδώ και ημέρες την πόλη διασχίζοντας τον ποταμό Ντνίπρο, μετά από πληροφορίες για μία επικείμενη αντεπίθεση των Ουκρανών, με αντικειμενικό σκοπό την ανακατάληψη της πόλης, ενώ το σημερινό μήνυμα διαδόθηκε κατεπειγόντως.

“Όλοι οι άμαχοι της Χερσώνας πρέπει άμεσα να εγκαταλείψουν την πόλη”, ανέφερε μία ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο Telegram.

“Οι πολίτες της Χερσώνας και το προσωπικό όλων των τμημάτων και των υπουργείων της δημόσιας διοίκησης πρέπει σήμερα να περάσουν στην αριστερή (ανατολική) όχθη του Ντνίπρο”.

