Κορονοϊός: Ο Δένδιας βρέθηκε θετικός

Ο Υπουργός Εξωτερικών ακύρωσε τις συναντήσεις και τις προγραμματισμένες επισκέψεις σε άλλες χώρες τις επόμενες ημέρες.

«Σε rapid test και test PCR, στα οποία υποβάλλομαι καθημερινά, βρέθηκα θετικός στον Covid -19», αναφέρει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε ανάρτησή του στο twitter.

«Παραμένω ασυμπτωματικός, αλλά θα ασκώ τα καθήκοντά μου με τηλεργασία από την οικία μου και θα ακυρώσω τις συναντήσεις και τις προγραμματισμένες επισκέψεις σε άλλες χώρες τις επόμενες ημέρες», προσθέτει.

Σε rapid test και test PCR, στα οποία υποβάλλομαι καθημερινά, βρέθηκα θετικός στον Covid -19. Παραμένω ασυμπτωματικός, αλλά θα ασκώ τα καθήκοντά μου με τηλεργασία από την οικία μου & θα ακυρώσω τις συναντήσεις & τις προγραμματισμένες επισκέψεις σε άλλες χώρες τις επόμενες ημέρες.

— Nikos Dendias (@NikosDendias) October 22, 2022

