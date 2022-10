Κοινωνία

Κολωνός – βιασμός 12χρονης: Ταυτοποιήθηκαν ακόμη 3 εμπλεκόμενοι στην υπόθεση

Παρουσιάστηκαν αυτοβούλως στις Αρχές κι αφού εξετάστηκαν ενόρκως αποχώρησαν, ενώ γίνεται έρευνα για τη συμμετοχή τους στην υπόθεση.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση μαστροπείας και βιασμού της 12χρονης στον Κολωνό.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ: Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την διακρίβωση χρηστών που φέρεται να συνομιλούσαν, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής γνωριμιών, με την ανήλικη παθούσα και ενδεχομένως να συναντήθηκαν μαζί της, προσήλθαν αυτοβούλως τρεις ημεδαποί στην ανωτέρω Υπηρεσία.

Οι ανωτέρω ανέφεραν ότι κατά τους καλοκαιρινούς μήνες του τρέχοντος έτους συνομιλούσαν, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής γνωριμιών, με άτομο που πιθανόν προσομοιάζει στην ανήλικη που φέρεται να έχει πέσει θύμα μαστροπείας στον Κολωνό.

Οι ανωτέρω ημεδαποί, αφού εξετάστηκαν ενόρκως, αποχώρησαν, ενώ ερευνάται η συμμετοχή τους στην υπόθεση.





